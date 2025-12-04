 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 120,56
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Actions Hermès : LVMH rejette les accusations de Nicolas Puech
information fournie par AOF 04/12/2025 à 15:46

(AOF) - LVMH a réfuté les accusations de Nicolas Puech, héritier du groupe Hermès , qui affirme avoir été spolié de six millions d'actions par son ancien gestionnaire de fortune, Eric Freymond, décédé en juillet dernier. Sur cette affaire, Le Canard Enchaîné a révélé mardi qu'Eric Freymond aurait avoué devant les juges français l'été dernier, peu de temps avant sa mort, avoir vendu en 2008 à LVMH 4,8 millions de ces titres. L'hebdomadaire français satirique et d'enquête précise que Nicolas Puech réclame 14,3 milliards d'euros au patron de LVMH qui aurait racheté ses actions sans son accord.

"Habitué aux critiques infondées émanant de certains détracteurs ou personnalités promptes à utiliser sa notoriété à des fins personnelles, LVMH s'est toujours refusé à alimenter toute polémique, que ce soit par des commentaires publics ou par une judiciarisation systématique. Cependant, plusieurs articles récents relaient des allégations dépourvues de fondement cherchant à réinterpréter les conditions d'entrée du groupe LVMH au capital d'Hermès International il y a plus de quinze ans", a réagi dans un communiqué le leader mondial des produits de luxe.

Le géant du luxe et son actionnaire "réaffirment avec force n'avoir, à aucun moment, détourné des actions de la société Hermès International, de quelque façon que ce soit ou à l'insu de quiconque et ne détenir aucune action 'cachée', contrairement à ce que laisse entendre Monsieur Nicolas Puech qui a décidé de se tourner vers la justice française après avoir été débouté par la justice helvétique à de nombreuses reprises".

Le groupe LVMH rappelle qu'il a conclu avec Hermès International en septembre 2014 un accord sous l'égide du Président du Tribunal de commerce de Paris et deux juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu en octobre 2015, suivant en cela les réquisitions du Parquet National Financier et le désistement de partie civile d'Hermès International.

LVMH se réserve le droit d'engager toute action nécessaire pour faire valoir ses droits.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

HERMES INTL
2 118,0000 EUR Euronext Paris +0,67%
LVMH
632,9000 EUR Euronext Paris +0,41%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Sénat a adopté la partie "recettes" du budget de l'Etat
    Le Sénat a adopté la partie "recettes" du budget de l'Etat
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 16:21 

    Le Sénat a adopté largement la partie dédiée aux recettes du projet de budget de l'Etat pour 2026, après l'avoir largement remaniée par rapport à la copie initiale du gouvernement, supprimant notamment plusieurs milliards d'euros de hausses de prélèvements.

  • Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés à Chengdu
    Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés à Chengdu
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 16:20 

    Emmanuel et Brigitte Macron ont débarqué jeudi à l'aéroport de Chengdu pour la dernière étape de leur visite d'État en Chine. Après deux jours à Pékin, le couple présidentiel doit retrouver dans la capitale de la province du Sichuan le président chinois Xi Jinping ... Lire la suite

  • Manifestation contre l'exclusion des chaudières bois du dispositif MaPrimeRénov’
    Manifestation contre l'exclusion des chaudières bois du dispositif MaPrimeRénov’
    information fournie par AFP Video 04.12.2025 16:19 

    Une soixantaine de professionnels ont manifesté jeudi à Paris pour exiger que les chaudières biomasse (bois et granulés) bénéficient de la principale aide à la rénovation énergétique proposée dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'.

  • Vue à l'extérieur du New York Stock Exchange (NYSE) à New York City
    Wall Street ouvre sans grand changement en attendant la Fed et l'inflation
    information fournie par Reuters 04.12.2025 16:18 

    La Bourse de New York a ouvert jeudi sur une note globalement stable, les investisseurs reprenant leur souffle après les récents sommets des indices dans un contexte d'anticipation de baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank