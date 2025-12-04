Actions Hermès : LVMH rejette les accusations de Nicolas Puech

(AOF) - LVMH a réfuté les accusations de Nicolas Puech, héritier du groupe Hermès , qui affirme avoir été spolié de six millions d'actions par son ancien gestionnaire de fortune, Eric Freymond, décédé en juillet dernier. Sur cette affaire, Le Canard Enchaîné a révélé mardi qu'Eric Freymond aurait avoué devant les juges français l'été dernier, peu de temps avant sa mort, avoir vendu en 2008 à LVMH 4,8 millions de ces titres. L'hebdomadaire français satirique et d'enquête précise que Nicolas Puech réclame 14,3 milliards d'euros au patron de LVMH qui aurait racheté ses actions sans son accord.

"Habitué aux critiques infondées émanant de certains détracteurs ou personnalités promptes à utiliser sa notoriété à des fins personnelles, LVMH s'est toujours refusé à alimenter toute polémique, que ce soit par des commentaires publics ou par une judiciarisation systématique. Cependant, plusieurs articles récents relaient des allégations dépourvues de fondement cherchant à réinterpréter les conditions d'entrée du groupe LVMH au capital d'Hermès International il y a plus de quinze ans", a réagi dans un communiqué le leader mondial des produits de luxe.

Le géant du luxe et son actionnaire "réaffirment avec force n'avoir, à aucun moment, détourné des actions de la société Hermès International, de quelque façon que ce soit ou à l'insu de quiconque et ne détenir aucune action 'cachée', contrairement à ce que laisse entendre Monsieur Nicolas Puech qui a décidé de se tourner vers la justice française après avoir été débouté par la justice helvétique à de nombreuses reprises".

Le groupe LVMH rappelle qu'il a conclu avec Hermès International en septembre 2014 un accord sous l'égide du Président du Tribunal de commerce de Paris et deux juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu en octobre 2015, suivant en cela les réquisitions du Parquet National Financier et le désistement de partie civile d'Hermès International.

LVMH se réserve le droit d'engager toute action nécessaire pour faire valoir ses droits.