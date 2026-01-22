Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 22 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs jeudi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

REPSOL REP.MC

Venture Global VG.N a déclaré mercredi qu'un tribunal d'arbitrage avait statué en sa faveur dans un litige avec l'espagnol Repsol au sujet de l'incapacité initiale du fournisseur américain à livrer du gaz naturel liquéfié à partir de son projet Calcasieu Pass dans le cadre d'un contrat à long terme de 20 ans.

BANKINTER BKT.MC

Le groupe espagnol Bankinter a annoncé jeudi que son bénéfice net du quatrième trimestre avait augmenté de 25% par rapport à la même période de 2024, grâce à une hausse des commissions.

SANTANDER SAN.MC , BBVA BBVA.MC

Santander et BBVA ont doublé leurs engagements de prêts à Netflix pour un montant total d'environ 3,8 milliards d'euros, soutenant ainsi son offre entièrement en numéraire pour Warner Bros dans l'OPA en cours, a rapporté jeudi le journal espagnol Cinco Dias.

ACCIONA ANA.MC , ACCIONA ENERGIA ANE.MC

Acciona pourrait conclure des accords non organiques avec des partenaires afin de capter la croissance dans les infrastructures et les énergies renouvelables, a rapporté jeudi le journal espagnol Expansion, citant un entretien avec le président Jose Manuel Entrecanales.

SANTANDER SAN.MC

Jefferies relève son objectif de cours à 11,8 euros contre 7,1 euros.

MERLIN PROPERTIES MRL.MC

Barclays réduit son objectif de cours à 13,5 euros contre 14,2 euros.

Pour connaître les perspectives des marchés européens aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour les mouvements en temps réel de l'indice espagnol IBEX, double-cliquez sur .IBEX .

Pour les actions composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la boîte de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les mouvements des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour les rapports sur les marchés en langue espagnole, double-cliquez sur .MES

Pour le dernier rapport d'Eurostocks, double-cliquez sur

.EU