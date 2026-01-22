 Aller au contenu principal
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 22 janvier
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 08:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs jeudi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

REPSOL REP.MC

Venture Global VG.N a déclaré mercredi qu'un tribunal d'arbitrage avait statué en sa faveur dans un litige avec l'espagnol Repsol au sujet de l'incapacité initiale du fournisseur américain à livrer du gaz naturel liquéfié à partir de son projet Calcasieu Pass dans le cadre d'un contrat à long terme de 20 ans.

BANKINTER BKT.MC

Le groupe espagnol Bankinter a annoncé jeudi que son bénéfice net du quatrième trimestre avait augmenté de 25% par rapport à la même période de 2024, grâce à une hausse des commissions.

SANTANDER SAN.MC , BBVA BBVA.MC

Santander et BBVA ont doublé leurs engagements de prêts à Netflix pour un montant total d'environ 3,8 milliards d'euros, soutenant ainsi son offre entièrement en numéraire pour Warner Bros dans l'OPA en cours, a rapporté jeudi le journal espagnol Cinco Dias.

ACCIONA ANA.MC , ACCIONA ENERGIA ANE.MC

Acciona pourrait conclure des accords non organiques avec des partenaires afin de capter la croissance dans les infrastructures et les énergies renouvelables, a rapporté jeudi le journal espagnol Expansion, citant un entretien avec le président Jose Manuel Entrecanales.

SANTANDER SAN.MC

Jefferies relève son objectif de cours à 11,8 euros contre 7,1 euros.

MERLIN PROPERTIES MRL.MC

Barclays réduit son objectif de cours à 13,5 euros contre 14,2 euros.

Pour connaître les perspectives des marchés européens aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour les mouvements en temps réel de l'indice espagnol IBEX, double-cliquez sur .IBEX .

Pour les actions composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la boîte de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les mouvements des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour les rapports sur les marchés en langue espagnole, double-cliquez sur .MES

Pour le dernier rapport d'Eurostocks, double-cliquez sur

.EU

Valeurs associées

ACCIONA
170,3000 EUR Sibe +0,24%
BANCO SANTANDER
9,0420 EUR Sibe +1,69%
BANKINTER
13,7450 EUR Sibe +1,07%
BBVA
18,2800 EUR Sibe +1,41%
CRP ACC ENER RN
20,9400 EUR Sibe 0,00%
Gaz naturel
4,88 USD NYMEX 0,00%
IBEX 35
17 451,4000 Pts Sibe 0,00%
MERLIN PROP.
12,2700 EUR Sibe 0,00%
Pétrole Brent
64,94 USD Ice Europ -0,58%
Pétrole WTI
60,40 USD Ice Europ -0,36%
REPSOL
15,5550 EUR Sibe +0,29%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
