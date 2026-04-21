Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 21 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs mardi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

ENAGAS ENAG.MC

L'opérateur espagnol de réseaux de gaz Enagas a déclaré mardi avoir conclu un accord avec le fonds souverain de Singapour GIC pour acheter une participation de 31,5% dans l'opérateur français de réseaux de gaz Terega.

Séparément, la société a déclaré avoir finalisé la vente d'une participation de 40 % dans son unité d'énergies renouvelables Enagas Renovable à Hy24 pour 48 millions d'euros.

Enagas a également annoncé un bénéfice net de 56,9 millions d'euros pour le premier trimestre .

IBERDROLA IBE.MC , ENDESA ELE.MC

Les **directeurs généraux** des compagnies d'électricité Iberdrola et Endesa ont défendu lundi le fonctionnement des centrales électriques de leurs sociétés pendant la panne sans précédent qui a plongé la péninsule ibérique dans le noir l'année dernière.

NEINOR HOMES HOME.MC

Le constructeur espagnol de maisons individuelles Neinor Homes a annoncé lundi que son directeur général Bor**j**a García-Egotxeaga quitterait ses fonctions à la fin de l'année 2026 et serait remplacé par l'actuel directeur financier de la société, Jordi Argemi.

MERLIN PROPERTIES MRL.MC

La société a déclaré lundi que le cadre supérieur et le directeur exécutif Miguel Ollero sont décédés. Ollero était directeur de l'exploitation et directeur financier de la société.

PUIG PUIGb.MC , ESTEE LAUDER EL.N

Estee Lauder a demandé à J.P. Morgan de structurer un financement d'environ 5 milliards d'euros pour une offre publique d'achat potentielle sur l'espagnol Puig, a rapporté mardi le journal espagnol Expansion, citant des sources.

SQUIRREL MEDIA SQRL.MC

Squirrel Media a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de Grupo Green Shark et que l'intégration se fera progressivement au cours des prochains mois.

CELLNEX CLNX.MC

Berenberg a réduit son objectif de cours sur Cellnex de 46 à 38 euros.

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