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Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 21 avril
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 08:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs mardi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

ENAGAS ENAG.MC

L'opérateur espagnol de réseaux de gaz Enagas a déclaré mardi avoir conclu un accord avec le fonds souverain de Singapour GIC pour acheter une participation de 31,5% dans l'opérateur français de réseaux de gaz Terega.

Séparément, la société a déclaré avoir finalisé la vente d'une participation de 40 % dans son unité d'énergies renouvelables Enagas Renovable à Hy24 pour 48 millions d'euros.

Enagas a également annoncé un bénéfice net de 56,9 millions d'euros pour le premier trimestre .

IBERDROLA IBE.MC , ENDESA ELE.MC

Les **directeurs généraux** des compagnies d'électricité Iberdrola et Endesa ont défendu lundi le fonctionnement des centrales électriques de leurs sociétés pendant la panne sans précédent qui a plongé la péninsule ibérique dans le noir l'année dernière.

NEINOR HOMES HOME.MC

Le constructeur espagnol de maisons individuelles Neinor Homes a annoncé lundi que son directeur général Bor**j**a García-Egotxeaga quitterait ses fonctions à la fin de l'année 2026 et serait remplacé par l'actuel directeur financier de la société, Jordi Argemi.

MERLIN PROPERTIES MRL.MC

La société a déclaré lundi que le cadre supérieur et le directeur exécutif Miguel Ollero sont décédés. Ollero était directeur de l'exploitation et directeur financier de la société.

PUIG PUIGb.MC , ESTEE LAUDER EL.N

Estee Lauder a demandé à J.P. Morgan de structurer un financement d'environ 5 milliards d'euros pour une offre publique d'achat potentielle sur l'espagnol Puig, a rapporté mardi le journal espagnol Expansion, citant des sources.

SQUIRREL MEDIA SQRL.MC

Squirrel Media a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de Grupo Green Shark et que l'intégration se fera progressivement au cours des prochains mois.

CELLNEX CLNX.MC

Berenberg a réduit son objectif de cours sur Cellnex de 46 à 38 euros.

Pour connaître les perspectives des marchés européens aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour les mouvements en temps réel de l'indice espagnol IBEX, double-cliquez sur .IBEX .

Pour les actions composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la boîte de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les mouvements des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour les rapports sur les marchés en langue espagnole, double-cliquez sur .MES

Pour le dernier rapport d'Eurostocks, double-cliquez sur

.EU

Valeurs associées

CELLNEX TELECOM
28,6700 EUR Sibe -0,10%
ENAGAS
16,8300 EUR Sibe +1,20%
ENDESA
30,6100 EUR Sibe -0,75%
ESTEE LAUDER RG-A
77,840 USD NYSE +2,18%
IBERDROLA
18,0350 EUR Sibe +0,31%
IBEX 35
18 351,1000 Pts Sibe +0,49%
MERLIN PROP.
15,2000 EUR Sibe +0,13%
NEINOR HOMES
16,9800 EUR Sibe +0,47%
PUIG BRANDS B
18,6600 EUR Sibe +5,42%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 08:07:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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