Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 14 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs vendredi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

IBERDROLA IBE.MC

Iberdrola augmentera ses investissements au Pays basque de 50% au cours de la période 2025-2028, a déclaré la société jeudi .

FERROVIAL FERF.AS

Ferrovial a placé jeudi 400 millions d'euros (466,48 millions de dollars) d'obligations convertibles.

ACS ACS.MC

ACS a déclaré jeudi avoir enregistré un bénéfice net de 655 millions d'euros pour la période janvier-septembre.

Par ailleurs, la société a déclaré vendredi qu'elle avait conclu un accord avec le GIP de Blackrock en vue de créer une coentreprise de centres de données.

REPSOL REP.MC

Repsol envisage une fusion inversée de son unité amont avec des partenaires potentiels, y compris le producteur d'énergie américain APA APA.O , a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

ACCIONA ANA.MC

Acciona a déclaré jeudi que sa production totale pour la période janvier-septembre a augmenté de 2,3 % en glissement annuel pour atteindre 20 213 GWh.

ACCIONA ENERGIA ANE.MC

Acciona Energia a déclaré jeudi que sa capacité installée totale s'élevait à 15 159 MW à la fin du mois de septembre.

MERLIN PROPERTIES MRL.MC

Merlin Properties a déclaré vendredi avoir enregistré un bénéfice net de 583,1 millions d'euros sur la période janvier-septembre.

INMOBILIARIA COLONIAL COL.MC

Inmobiliaria Colonial a affiché jeudi un bénéfice net de 293,7 millions d'euros au troisième trimestre.

(1 $ = 0,8575 euros)

Pour connaître les perspectives des marchés européens aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour connaître les mouvements en temps réel de l'indice des valeurs vedettes espagnoles IBEX, double-cliquez sur .IBEX .

Pour les actions composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la boîte de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les mouvements des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour les rapports sur les marchés en langue espagnole, double-cliquez sur .MES

Pour le dernier rapport d'Eurostocks, double-cliquez sur

.EU