La Chine va imposer des droits de douane supplémentaires de 55% sur certaines importations de bœuf

La Chine a annoncé mercredi l'imposition, à partir du 1er janvier et pour trois ans, de droits de douane supplémentaires de 55% sur les importations de viande de bœuf du Brésil, d'Australie et des Etats-Unis, au-delà d'un certain quota. ( AFP / GREG BAKER )

La Chine a annoncé mercredi l'imposition, à partir du 1er janvier et pour trois ans, de droits de douane supplémentaires de 55% sur les importations de viande de bœuf du Brésil, d'Australie et des Etats-Unis, au-delà d'un certain quota.

Le prix du bœuf en Chine est orienté à la baisse ces dernières années, les analystes pointant une surabondance de l’offre et un manque de demande alors que la deuxième économie mondiale a ralenti.

Avec le boom des importations, la Chine représente un marché extrêmement important pour des pays comme le Brésil, l’Argentine et l’Australie.

Selon l'enquête menée par Pékin, les importations de bœuf ont porté préjudice à l’industrie nationale chinoise, a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué. L’enquête couvrait le bœuf frais, congelé, avec os et désossé.

Les droits de douane supplémentaires s’appliqueront pendant trois ans, jusqu’au 31 décembre 2028. Le ministère du Commerce les a qualifiés de "mesures de sauvegarde", précisant qu’ils seraient progressivement assouplis.

Des quotas annuels d'importation ont été attribués aux pays, et les cargaisons de bœuf expédiées vers la Chine seront soumises au prélèvement supplémentaire de 55 % si les importations dépassent ce volume. Les quotas augmenteront légèrement chaque année.

Pour 2026, le Brésil disposera d'un quota d’importation de 1,1 million de tonnes, l’Argentine d'un demi-million de tonnes, l’Australie de 200.000 tonnes et les États-Unis de 164.000 tonnes.

Le ministère du Commerce a également déclaré qu’il suspendait une partie de l’accord de libre-échange avec l’Australie portant sur le bœuf.