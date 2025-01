Actions chinoises et l'année du serpent : vers des compromis créatifs et des surprises positives ?

"La plupart des marchés émergents ont réduit leur dépendance au commerce international, en particulier avec les pays industrialisés, au cours de la dernière décennie." (crédit : Adobe Stock, image générée par IA)

Par Jean-Louis Nakamura, Responsable Conviction Equities, Vontobel

Ce 29 janvier 2025, la Chine célèbrait le Nouvel An sous le signe du Serpent de bois. Cette combinaison fascinante met généralement en avant la sagesse, l'innovation et le sens des compromis, des qualités qui seront probablement très sollicitées en 2025 face aux éventuels bouleversements (ou défis) sous l'administration Trump. En théorie, la perspective d'un dollar fort, de droits de douane plus élevés, d'une intensité commerciale moindre et d'une éventuelle pression à la baisse sur les prix des matières premières ne présage rien de bon pour la performance des marchés émergents. En pratique, 2025 pourrait être une année pleine de surprises, où les prédictions pessimistes pourraient ne pas se concrétiser tandis que de belles opportunités pourraient émerger.

Une dépendance réduite

Il est important de souligner que la plupart des marchés émergents ont réduit leur dépendance au commerce international, en particulier avec les pays industrialisés, au cours de la dernière décennie. La part de la Chine dans les importations américaines est tombée à un peu plus de 10 %, bien en dessous de la part de l'Europe. Une grande partie de ses exportations a été redirigée vers d'autres marchés, y compris, dans une large mesure, vers d'autres marchés émergents. Par ailleurs, la mise en œuvre des nouveaux droits de douane devrait être progressive et probablement limitée. Son impact sera donc facilement absorbé, au moins au cours des prochains mois, par un assouplissement de la parité USD/RMB.

La Chine continuera à lutter contre sa déflation structurelle, mais devrait également stimuler la consommation et l'investissement pour atteindre ses objectifs de croissance à court terme. S'il n'existe pas de « grand plan » pour sortir l'économie chinoise des forces déflationnistes auxquelles elle est confrontée depuis plusieurs années, nous anticipons l'annonce plus tôt que l'année dernière d'une nouvelle série de mesures visant à maintenir la croissance du PIB proche de 5 %. Cela pourrait redonner de la couleur au marché boursier local, bien que dans une moindre mesure et avec une durée de vie encore plus courte que le rallye de l'année dernière.

Opportunités sur le marché boursier chinois

Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'opportunités sur le marché boursier chinois. En effet, certaines entreprises locales davantage tournées vers le marché intérieur, telles que les sociétés de biens de consommation, sont susceptibles de réagir positivement aux mesures de relance de la politique économique. En outre, un possible rebond après un cycle baissier exceptionnellement long pourrait soutenir certaines valeurs industrielles. Alors que l'industrie solaire souffre toujours de surcapacités, la demande de batteries pourrait se stabiliser et les équipements de construction, bien que très volatils, pourraient réserver de bonnes surprises.

Enfin, la secousse de DeepSeek dans les valorisations mondiales du secteur technologique a clairement montré que les entreprises chinoises pourraient adopter des solutions d'IA rentables à plus grande échelle et de manière beaucoup plus rentable que leurs homologues occidentaux. De plus, les fabricants de puces chinois, loin d'être étouffés par les restrictions américaines, pourraient être en mesure de développer leurs propres solutions innovantes. Dans un marché qui s'attend au pire, ce type de nouvelles pourrait facilement permettre aux actions chinoises de surpasser les attentes.