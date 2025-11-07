Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 7 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse ce vendredi, avec des contrats à terme

FFIc1 en hausse de 0,04%.

* ITV: ITV ITV.L a déclaré être en pourparlers avec la société de télévision payante Sky, détenue par Comcast

CMCSA.O , au sujet d'une vente potentielle de l'unité de médias et de divertissement (M&E) du radiodiffuseur britannique pour 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars), dette incluse.

* WIZZ AIR: Wizz Air WIZZ.L a déclaré avoir reporté la livraison de 88 Airbus AIR.PA à l'année fiscale 2033, au lieu de 2030, et réduit son engagement envers les avions long-courriers, la compagnie aérienne à bas prix cherchant à donner la priorité à la rentabilité.

* IAG: IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, a annoncé une légère hausse de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, largement conforme aux estimations, mais a souligné la faiblesse persistante de son offre de cabine économique sur les points de vente aux États-Unis.

* VODAFONE: Vodafone VOD.L et AST SpaceMobile ASTS.O ont déclaré qu'ils prévoyaient d'établir une constellation de satellites visant à fournir une connectivité satellite-smartphone pour des applications commerciales et gouvernementales à travers l'Europe.

* GREENCORE: Greencore GNC.L a déclaré que l'autorité britannique de régulation de la concurrence avait en principe accepté le remède proposé pour obtenir l'approbation de son acquisition de Bakkavor BAKK.L .

* RIGHTMOVE: Rightmove RMV.L prévoit un ralentissement de la croissance de ses bénéfices en 2026, plombé par des investissements d'environ 18 millions de livres (24,2 millions de dollars) qu'il prévoit de faire, principalement dans l'intelligence artificielle, pour soutenir les opérations à long terme.

* PRIX DES LOGEMENTS: Les prix de l'immobilier britannique ont augmenté le mois dernier au rythme le plus rapide depuis janvier, selon les données de la banque hypothécaire Halifax.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Le pétrole a légèrement augmenté après trois jours de baisse sur les inquiétudes concernant l'excès d'offre et le ralentissement de la demande aux États-Unis, le cuivre était prêt pour une perte hebdomadaire alors que le marché a réduit ses gains excessifs et l'or a augmenté alors que le dollar a baissé après les rapports sur l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis.

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur: [EN DIRECT/]

LES JOURNAUX BRITANNIQUES DU JOUR

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB