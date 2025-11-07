La valeur du jour à Paris - Euronext brille par sa maîtrise des coûts

(AOF) - Euronext (+2,7%, à 125,30 euros) affiche la plus forte hausse du CAC 40, indice que le titre de la Bourse paneuropéenne a intégré fin septembre. Elle a présenté hier soir une performance trimestrielle opérationnelle meilleure qu'anticipé grâce à une gestion rigoureuse des coûts. Fidèle à sa réputation dans ce domaine, Euronext a, de plus, révisé à la baisse de 10 millions d'euros son objectif 2025 de dépenses. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là : la société a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de 250 millions d'euros, soit environ 2 % du capital social.

Euronext, reine de la maitrise des coûts

Au troisième trimestre, le bénéfice net a reculé de 6,1%, à 149,70 millions d'euros, alors que consensus s'élevait à 144,8 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a augmenté de 12,6% (+10,3% en données comparables), à 276,7 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 63,2%, en amélioration de 1,6 point en données comparables. L'Ebitda ajusté était attendu à 269,60 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 161,40 millions d'euros, en hausse de 2,9% en données comparables, mais inférieurs de 5% au consensus.

La société a profité de cette publication pour réduire son objectif annuel de coûts ajustés. Ceux-ci sont désormais anticipés à 660 millions d'euros, contre 670 millions d'euros auparavant. "En supposant que le consensus pour les revenus consolidés de l'exercice 2025 reste inchangé, cette nouvelle prévision implique une augmentation du consensus de marge EBITDA 2025 à environ 63%, contre 62,4% précédemment," signale Jefferies.

Le chiffre d'affaires consolidé d'Euronext a, pour sa part, augmenté de 10,6%, à 438,10 millions d'euros. En données comparables, il a progressé de 7,5%. Les activités non liées au volume ont représenté 60% du total des revenus.

250 millions d'euros de rachat d'actions

Evoquant "la rapide réduction de l'endettement", son ratio de dette nette sur Ebitda est tombé à 1,5 à fin septembre, et "sa forte confiance dans ses perspectives de croissance", Euronext a dévoilé un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 250 millions d'euros, soit environ 2 % du capital social en circulation d'Euronext. Il débutera le 18 novembre 2025 et se terminera au plus tard le 31 mars 2026. Deutsche Bank souligne que ce programme est annoncé plus tôt que prévu, ce qui a pour conséquence de renforcer les marges de manœuvre pour 2026.

Jefferies juge que la baisse de 25 % de l'action depuis début mai (à l'instar des autres bourses européennes) est "clairement exagérée", et il pense "qu'une combinaison de révisions à la hausse du bénéfice par action et d'une revalorisation des multiples soutiendra un rebond du cours de l'action".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 18 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,6 Md€, répartis entre les transactions pour 34 %, la conservation & règlement-livraison pour 25 %, les services de cotation pour 14 %, les services de données avancées pour 15 %, les solutions technologiques pour 7 %… ;

- Ambition de croissance fondée sur 1 socle et 3 piliers :

- numéro 1 européen des infrastructures de marché,

- renforcement de la place de n° 1 européen dans les transactions, extension des services de négociation & compensation, ;accélération des activités non-liées aux volumes ;

- Capital ouvert dont 23,44 % détenu par 5 actionnaires de référence : Caisse des dépôts (8,04 %), Cassa Depositi e Prestiti (8,04 %), Federale participatie (5,31 %), Intesa San Paolo (1,54 %) et ABN Amro (0,52 %) ;

- Société de droit néerlandais, Piero Novelli présidant le conseil de 10 administrateurs, Stéphane Boujnah étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Innovate for growth 2027 » :

- renforcement des 3 points forts –présence sur toute la chaîne de valeur, capacités d’intégration –telle la migration des centres de données à Bergame et des cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading-, implantation des solutions de clearing, en forte hausse en 2024, sur tous les marchés européens,

- monétisation des données,

- allocation de capital répartie entre retour aux actionnaires et financement de la croissance, avec un levier de la dette maintenu entre 1 et 4,

- avantages compétitifs tirés de l’innovation et de la digitalisation : plateforme unique de transactions sur marchés régulés, plateforme de trading Optiq et centre de data Green Core…, d’où une marge opérationnelle supérieure à celle des concurrents européens ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2026 sur 2 piliers -réduction de l’empreinte carbone, et offre tournée vers une finance durable :

- élargissement de l’offre d’indices ESG et de véhicules d’investissement ESG –ETF, fonds d’investissements, obligations « vertes », dérivés....;

- accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Visibilité des résultats et de l’activité supérieure à celle du marché via la montée en puissance vers les 2/3 du chiffre d’affaires des activités non liées aux volumes de transactions ;

- Maintien de la solidité financière : dette nette avec effet de levier de 1,8 à fin juin.

Défis

- Intégration au CAC 40 depuis le 22 septembre ;

- Evolution des relations avec Euroclear, centrale de règlement-livraison qui a refusé les avances d’Euronext, mais avec qui a été conclu un accord de collaboration stratégique ;

- Intégration opérationnelle à venir de la Bourse grecque Hellenic Exchange, après clôture de l’offre publique d’échange, d’Admincontrol et de Nordic power futures ;

- Réponse du marché au lancement des dérivés sur emprunts d’Etat de grands pays européens et du prospectus simplifié pour les introductions en Bourse ;

- Après une hausse de 12,8 % des revenus et du bénéfice net au 1 er semestre 2025, confirmation de l’ambition de « construire les fondations pour atteindre les objectifs 2027 », soit une hausse annuelle de + 5 %.du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation et des investissements entre 4 et 8 % des revenus ;