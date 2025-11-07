 Aller au contenu principal
La Chine confirme la suspension pour un an du contrôle élargi des exportations de terres rares
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 11:34

Immeuble de bureaux de China Rare Earth Group Co à Shenzhen

Immeuble de bureaux de China Rare Earth Group Co à Shenzhen

La Chine a suspendu une série de mesures de contrôle des exportations qu'elle avait imposées le 9 octobre, notamment des restrictions élargies sur certains matériaux et équipements à base de terres rares, ainsi que sur les matériaux pour batteries au lithium, a déclaré vendredi le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

Les suspensions sont entrées en vigueur immédiatement et resteront applicables jusqu'au 10 novembre 2026, a indiqué le ministère.

(Rédigé par Xiuhao Chen et Ryan Woo, version française Blandine Hénault)

