 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 23 février
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 08:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse ce lundi, avec des contrats à terme

FFIc1 en baisse de 0,2%.

* JOHNSON MATTHEY: Johnson Matthey JMAT.L a accepté de réduire le prix de vente de son activité de technologies de catalyse à Honeywell HON.O à 1,33 milliard de livres. * NOUVELLES DE SMITHS: Le régulateur britannique des retraites a émis un avertissement à Smiths News SNWS.L et à d'autres parties liées au régime de retraite de Tuffnells Parcels Express, ce qui pourrait amener le distributeur de journaux et de magazines à apporter un soutien financier, a-t-il déclaré. * LEGAL & GENERAL: Legal & General LGEN.L s'est engagé à investir jusqu'à 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années pour devenir un investisseur de premier plan dans une nouvelle vague d'échanges "dette-nature" dans les pays en voie de développement, a déclaré l'entreprise à Reuters. * CAPRICORN ENERGY: Capricorn Energy CNE.L a déclaré qu'elle s'attendait à une production plus élevée en 2026 par rapport à l'année dernière. * ENQUEST: EnQuest ENQ.L a prévu une production annuelle plus faible après que les dommages causés par la tempête à une plateforme tierce ont forcé une interruption de cinq semaines dans son champ pétrolifère de Magnus. * ROLLS-ROYCE: Rolls-Royce RR.L devrait annoncer en même temps que ses résultats annuels cette semaine qu'elle lancera un nouveau rachat d'actions d'une valeur de 1,5 milliard de livres, a rapporté Sky News. Par ailleurs, l'entreprise demande instamment **au** gouvernement britannique de s'engager à soutenir le contribuable pour le développement d'un nouveau projet de moteur d'avion d'une valeur de 3 milliards de livres, a rapporté le Financial Times. * BP: L'Olympic Pipeline de BP BP.L a repris ses activités après deux jours de travaux de maintenance, a déclaré la société. * **CARNIVAL**: Carnival CCL.N CCL.L va unifier ses cotations parallèles à New York et Londres et se redomicilier aux Bermudes, a indiqué le croisiériste. * MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont baissé , le cuivre du LME a atteint un plus haut de plus d'une semaine, tandis que l'or a grimpé à un plus haut de trois semaines.

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/ LES JOURNAUX BRITANNIQUES DU JOUR

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

Dividendes

Valeurs associées

BP
468,950 GBX LSE +0,29%
CAPRI ENER
261,000 GBX LSE -0,57%
CARNIVAL
2 345,000 GBX LSE -0,17%
CARNIVAL
31,995 USD NYSE +1,39%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 750,00 USD LME +0,98%
ENQUEST
15,390 GBX LSE +2,19%
FTSE 100
10 670,53 Pts FTSE Indices -0,15%
Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
HONEYWELL INTL
243,9700 USD NASDAQ +1,33%
JOHNSON MATTHEY
1 958,500 GBX LSE -15,00%
LEGAL & GENERAL
278,900 GBX LSE +1,49%
Pétrole Brent
70,98 USD Ice Europ -0,98%
Pétrole WTI
65,70 USD Ice Europ -0,99%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 317,250 GBX LSE -1,40%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank