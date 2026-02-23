Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 23 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse ce lundi, avec des contrats à terme

FFIc1 en baisse de 0,2%.

* JOHNSON MATTHEY: Johnson Matthey JMAT.L a accepté de réduire le prix de vente de son activité de technologies de catalyse à Honeywell HON.O à 1,33 milliard de livres. * NOUVELLES DE SMITHS: Le régulateur britannique des retraites a émis un avertissement à Smiths News SNWS.L et à d'autres parties liées au régime de retraite de Tuffnells Parcels Express, ce qui pourrait amener le distributeur de journaux et de magazines à apporter un soutien financier, a-t-il déclaré. * LEGAL & GENERAL: Legal & General LGEN.L s'est engagé à investir jusqu'à 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années pour devenir un investisseur de premier plan dans une nouvelle vague d'échanges "dette-nature" dans les pays en voie de développement, a déclaré l'entreprise à Reuters. * CAPRICORN ENERGY: Capricorn Energy CNE.L a déclaré qu'elle s'attendait à une production plus élevée en 2026 par rapport à l'année dernière. * ENQUEST: EnQuest ENQ.L a prévu une production annuelle plus faible après que les dommages causés par la tempête à une plateforme tierce ont forcé une interruption de cinq semaines dans son champ pétrolifère de Magnus. * ROLLS-ROYCE: Rolls-Royce RR.L devrait annoncer en même temps que ses résultats annuels cette semaine qu'elle lancera un nouveau rachat d'actions d'une valeur de 1,5 milliard de livres, a rapporté Sky News. Par ailleurs, l'entreprise demande instamment **au** gouvernement britannique de s'engager à soutenir le contribuable pour le développement d'un nouveau projet de moteur d'avion d'une valeur de 3 milliards de livres, a rapporté le Financial Times. * BP: L'Olympic Pipeline de BP BP.L a repris ses activités après deux jours de travaux de maintenance, a déclaré la société. * **CARNIVAL**: Carnival CCL.N CCL.L va unifier ses cotations parallèles à New York et Londres et se redomicilier aux Bermudes, a indiqué le croisiériste. * MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont baissé , le cuivre du LME a atteint un plus haut de plus d'une semaine, tandis que l'or a grimpé à un plus haut de trois semaines.

