Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 22 janvier

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse ce jeudi, avec des contrats à terme

FFIc1 en hausse de 0,65%. * B&M: B&M BMEB.L a réduit ses prévisions de bénéfices de base ajustés pour l'année, car le distributeur discount investit dans l'élimination des produits et la réduction des stocks dans le cadre de sa stratégie de redressement. * ABF: ABF ABF.L a confirmé que les ventes sous-jacentes de son activité de vêtements Primark ont chuté de 2,7 % au cours du trimestre de Noël. * HARBOUR ENERGY: Harbour Energy HBR.L a affiché une production de 2025 supérieure à ses prévisions. * AJ BELL: AJ Bell AJBA.L a fait état d'une hausse de 27,7% des entrées brutes au premier trimestre pour son activité de plateforme, mais a déclaré que l'incertitude à l'approche du budget britannique en novembre a incité davantage de clients à retirer de l'argent de leurs retraites.

* SENIOR: Senior SNR.L a prévu un bénéfice annuel supérieur à ses attentes précédentes, citant une performance plus forte que prévu dans son activité aérospatiale. * WICKES: Wickes WIX.L a publié une augmentation de 5,3% de la croissance des ventes à périmètre constant pour le second semestre de l'année. * SHELL: Shell SHEL.L n'a pas réussi à faire une découverte commerciale dans son puits d'exploration Falcao-1 dans le bloc 10 au large de Sao Tomé-et-Principe, a déclaré la société. * BAE SYSTEMS: La Grande-Bretagne a confié à BAE Systems

BAES.L et Leonardo LDOF.MI un contrat de 453 millions de livres pour moderniser les systèmes radar des avions de chasse Typhoon. * ANTOFAGASTA: La Chambre des représentants américaine a voté en faveur de l'annulation de l'interdiction d'exploitation minière décrétée par l'ancien président Joe Biden dans le nord du Minnesota, ce qui a donné un coup de pouce au projet de cuivre, de cobalt et de nickel Twin Metals d'Antofagasta ANTO.L .

* EMPRUNTS DU GOUVERNEMENT: Le gouvernement britannique a emprunté 11,578 milliards de livres en décembre, selon les données officielles.

* MATIÈRES PREMIÈRES:

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, les prix du cuivre sont restés stables, et l' or a baissé.

