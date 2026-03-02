Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 2 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse ce lundi, avec des contrats à terme

FFIc1 en baisse de 0,7%. * SMITH & NEPHEW: Smith & Nephew SN.L a prévu une croissance organique de son bénéfice commercial en 2026 d'environ 8%, l'effet de levier sur les revenus et les réductions de coûts compensant les pressions exercées par la réévaluation des stocks, les droits de douane et un marché chinois difficile. * BUNZL: Bunzl BNZL.L a annoncé une baisse de 9,8 % de son bénéfice annuel ajusté avant impôts, la faiblesse des conditions commerciales dans sa division clé d'Amérique du Nord ayant été aggravée par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées aux droits de douane.

* SENIOR: Senior SNR.L a annoncé une hausse de 20% de son bénéfice d'exploitation annuel ajusté, citant une demande robuste et une amélioration des prix pour les composants aérospatiaux.

* VODAFONE: Vodafone VOD.L a déclaré avoir signé un accord avec Amazon Leo, le réseau satellitaire en orbite basse de la société américaine AMZN.O , pour connecter des mâts mobiles 4G et 5G dans des zones reculées en Europe et en Afrique. * NATIONAL GRID: National Grid NG.L a déclaré qu'il s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté par action augmente de 13 % à 15 % pour 2027. * WIZZ AIR: Wizz Air WIZZ.L suspend tous les vols à destination et en provenance d'Israël, de Dubaï, d'Abu Dhabi et d'Amman avec effet immédiat jusqu'au 7 mars, a déclaré la compagnie aérienne. * IAG: British Airways, propriété de l'IAG ICAG.L , a annoncé l'annulation des vols à destination de Tel Aviv et de Bahreïn jusqu'au 3 mars en raison de la situation au Moyen-Orient. * HÔTELS INTERCONTINENTAUX: InterContinental Hotels Group

IHG.L s'attend à ce que l'Inde devienne l'un de ses cinq premiers marchés mondiaux d'ici quelques années, a déclaré un cadre supérieur, alors que les marques internationales de l'hôtellerie accélèrent leur expansion dans le pays le plus peuplé du monde.

* PRIX DES LOGEMENTS: Les prix de l'immobilier britannique ont augmenté de 0,3% en février, les laissant 1,0% plus élevés qu'un an plus tôt, selon les chiffres du banque hypothécaire Nationwide Building Society.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont augmenté, les prix de l'aluminium ont augmenté et les prix de l'or ont également augmenté .

