Allemagne: Les fabricants montrent des signes de reprise en février, selon l'indice PMI

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg

par Maria Martinez

Le ‌secteur manufacturier allemand a montré des signes de reprise ​en février, grâce à l'accélération de la production et des nouvelles commandes, selon une enquête publiée lundi.

L'indice PMI final HCOB pour ​l'industrie manufacturière allemande, compilé par S&P Global, est passé de 49,1 en janvier ​à 50,9 en février, signe ⁠d'une amélioration des conditions d'exploitation des usines en Allemagne.

Le ‌résultat de février marque une expansion supérieure à la barre des 50,0, qui sépare une contraction ​d'une croissance de ‌l'activité, pour la première fois depuis juin 2022.

Outre ⁠la croissance de la production, la reprise a été soutenue par une augmentation des nouvelles commandes et des niveaux d'emploi ⁠dans le secteur.

"La ‌plupart des gains proviennent des fabricants de biens ⁠intermédiaires et d'équipement", a déclaré Cyrus de la Rubia, ‌économiste en chef de la Hamburg Commercial Bank.

"Pour ⁠un secteur qui n'a pas eu beaucoup de ⁠raisons de se ‌réjouir ces dernières années, c'est déjà une évolution plutôt encourageante", ​a-t-il ajouté.

Les fabricants restent optimistes ‌pour l'année à venir, leurs attentes atteignant leur plus haut niveau depuis exactement ​quatre ans.

"Une grande partie de cette confiance provient probablement des mesures de relance gouvernementales en matière d'infrastructures ⁠et de la forte augmentation des dépenses de défense, qui stimulent toutes deux la demande intérieure. Il semble vraiment y avoir un changement structurel en cours", a déclaré Cyrus de la Rubia.

(Reportage Friederike Heine, Mara Vîlcu pour la version française, édité ​par Augustin Turpin)