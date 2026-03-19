Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 19 mars

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L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse jeudi, avec des contrats à terme

FFIc1 en baisse de 0,9%.

*HSBC: HSBC HSBA.L envisage une vague de suppressions d'emplois au cours des prochaines années, qui pourrait concerner environ 20 000 postes, soit environ 10 % de son effectif total, selon Bloomberg News. *ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L a déclaré qu'elle allait construire une base de fabrication et d'approvisionnement de thérapie cellulaire et un centre d'innovation à Shanghai. *SHELL: Macquarie Group MQG.AX a exprimé son intérêt pour l'acquisition de l'activité européenne de Shell SHEL.L dans le domaine des énergies renouvelables terrestres, selon des personnes familières avec le dossier. *UNILEVER: Unilever ULVR.L et Kraft Heinz KHC.O ont récemment eu des discussions sur une fusion potentielle de certaines parties de leurs activités alimentaires, a rapporté le Financial Times. * BP: L'autorité australienne de régulation de la concurrence a déclaré avoir lancé une enquête sur des allégations de comportement anticoncurrentiel de la part de grands fournisseurs de carburant, dont l'unité australienne de BP, entre autres. *BP: BP BP.L déménagera son siège social mondial d'ici début 2028 dans de nouveaux bureaux à Londres, selon une déclaration envoyée par courriel à Reuters. *ANGLO AMERICAN: Anglo American AAL.L s'attend à ce que obtienne l'approbation réglementaire finale pour sa fusion avec Teck Resources vers la fin de l'année, a déclaré Ana Sanches, directrice générale de la société au Brésil. *IMPORTATIONS D'ACIER: La Grande-Bretagne va abaisser son quota d'importation d'acier sans droits de douane et doubler les droits de douane sur les importations dépassant ce quota, a déclaré le gouvernement. *MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole et de l'or ont augmenté, tandis que le cuivre a chuté à son plus bas niveau depuis plus de deux mois. *EX-DIVS: Standard Charterred STAN.L , Beazley BEZG.L , M&G

MNG.L , et Melrose Industries MRON.L . *FTSE: Les principaux indices boursiers britanniques ont chuté mercredi, effaçant les gains antérieurs.

* AGENDA DES ENTREPRISES BRITANNIQUES:

Energean ENOG.L Résultats annuels

Groupe IG IGG.L Résultats annuels

DFS Furniture DFSD.L Résultats HY

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