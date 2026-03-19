 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 19 mars
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 06:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse jeudi, avec des contrats à terme

FFIc1 en baisse de 0,9%.

*HSBC: HSBC HSBA.L envisage une vague de suppressions d'emplois au cours des prochaines années, qui pourrait concerner environ 20 000 postes, soit environ 10 % de son effectif total, selon Bloomberg News. *ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L a déclaré qu'elle allait construire une base de fabrication et d'approvisionnement de thérapie cellulaire et un centre d'innovation à Shanghai. *SHELL: Macquarie Group MQG.AX a exprimé son intérêt pour l'acquisition de l'activité européenne de Shell SHEL.L dans le domaine des énergies renouvelables terrestres, selon des personnes familières avec le dossier. *UNILEVER: Unilever ULVR.L et Kraft Heinz KHC.O ont récemment eu des discussions sur une fusion potentielle de certaines parties de leurs activités alimentaires, a rapporté le Financial Times. * BP: L'autorité australienne de régulation de la concurrence a déclaré avoir lancé une enquête sur des allégations de comportement anticoncurrentiel de la part de grands fournisseurs de carburant, dont l'unité australienne de BP, entre autres. *BP: BP BP.L déménagera son siège social mondial d'ici début 2028 dans de nouveaux bureaux à Londres, selon une déclaration envoyée par courriel à Reuters. *ANGLO AMERICAN: Anglo American AAL.L s'attend à ce que obtienne l'approbation réglementaire finale pour sa fusion avec Teck Resources vers la fin de l'année, a déclaré Ana Sanches, directrice générale de la société au Brésil. *IMPORTATIONS D'ACIER: La Grande-Bretagne va abaisser son quota d'importation d'acier sans droits de douane et doubler les droits de douane sur les importations dépassant ce quota, a déclaré le gouvernement. *MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole et de l'or ont augmenté, tandis que le cuivre a chuté à son plus bas niveau depuis plus de deux mois. *EX-DIVS: Standard Charterred STAN.L , Beazley BEZG.L , M&G

MNG.L , et Melrose Industries MRON.L . *FTSE: Les principaux indices boursiers britanniques ont chuté mercredi, effaçant les gains antérieurs.

* AGENDA DES ENTREPRISES BRITANNIQUES:

Energean ENOG.L Résultats annuels

Groupe IG IGG.L Résultats annuels

DFS Furniture DFSD.L Résultats HY

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/ LA PRESSE BRITANNIQUE DU JOUR

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

Dividendes

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
3 092,000 GBX LSE -1,37%
ASTRAZENECA
14 269,000 GBX LSE -0,92%
BEAZLEY
1 291,000 GBX LSE +0,08%
BP
555,900 GBX LSE +0,72%
DFS FURNITURE
150,000 GBX LSE -4,76%
ENERGEAN
911,500 GBX LSE 0,00%
FTSE 100
10 305,29 Pts FTSE Indices -0,94%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
HSBC HLDG
1 209,100 GBX LSE +0,16%
IG GROUP HDGS
1 361,000 GBX LSE -1,02%
M&G
302,150 GBX LSE -0,05%
MACQUARIE GRP
120,180 EUR Tradegate +0,02%
MELROSE IND
516,000 GBX LSE +0,86%
Pétrole Brent
111,75 USD Ice Europ +1,92%
Pétrole WTI
97,55 USD Ice Europ -1,56%
SHELL
3 463,250 GBX LSE -0,31%
STANDARD CHARTER
1 630,000 GBX LSE +1,65%
THE KRAFT HEINZ
22,0800 USD NASDAQ -3,54%
UNILEVER
4 705,750 GBX LSE -3,57%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue du site gazier de QatarEnergy de Ras Laffan le 2 mars 2026 ( AFP / - )
    Trump menace de cibler les champs gaziers iraniens après des attaques contre le Qatar
    information fournie par AFP 19.03.2026 06:04 

    Donald Trump a menacé de cibler les champs gaziers iraniens si Téhéran ne cesse pas ses attaques contre le Qatar, deuxième exportateur de GNL, qui ont à nouveau fait grimper les cours du pétrole jeudi. Si l'Iran "décide imprudemment d'attaquer un pays tout à fait ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 19.03.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * ENI ENI.MI ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 18/03/2026
    Top 5 IA du 18/03/2026
    information fournie par Libertify 19.03.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Bolloré, Sanofi , Technip Energies , Vallourec , Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Un homme fouille les décombres d'un lieu visé par une attaque aérienne russe, le 18 mars 2026 à Zaporijjia en Ukraine ( AFP / Roman PILIPEY )
    Ukraine: nouveau bras de fer à Bruxelles entre l'UE et Orban
    information fournie par AFP 19.03.2026 04:09 

    Les dirigeants européens se retrouvent jeudi à Bruxelles pour une énième passe d'armes avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui, en pleine campagne électorale, bloque depuis des mois un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Réunis jeudi en sommet, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank