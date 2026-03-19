Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, lors d'une conférence de presse après une réunion de politique générale de la Banque du Japon à Tokyo

‌La Banque du Japon (BoJ) ​a maintenu jeudi ses taux d'intérêt inchangé et a ​confirmé son évaluation selon laquelle l'économie ​se redressait ⁠modérément, alors même que l'escalade ‌du conflit au Moyen-Orient assombrit les perspectives.

La banque ​centrale ‌nippone a, comme attendu, ⁠a laissé inchangé son principal taux directeur à 0,75% ⁠à ‌l'issue d'une réunion de ⁠deux jours qui s'est ‌achevée jeudi.

Hajime Takata, ⁠membre du conseil d'administration, s'est ⁠opposé ‌à cette décision, préconisant plutôt ​une ‌hausse à 1,0%.

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo ​Ueda, doit tenir une conférence de ⁠presse à 15h30 (05h30 GMT) pour expliquer cette décision.

(Leika Kihara, Makiko Yamazaki, Kantaro Komiya et Satoshi Sugiyama; version française ​Camille Raynaud)