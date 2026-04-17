Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 17 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse vendredi, avec des contrats à terme

FFIc1 en hausse de 0,1%. * ABF: Associated British Foods ABF.L devrait présenter ses plans pour séparer sa chaîne de mode Primark de ses activités alimentaires lorsqu'il fera le point sur l'examen de la structure du groupe mardi. * WORKSPACE: Workspace Group WKP.L a prévenu d'une "baisse substantielle" de son bénéfice annuel pour l'exercice 2027, alors que la baisse des loyers et la hausse des coûts, entre autres pressions, pèsent sur l'entreprise. * SCHRODERS: Les actionnaires de Schroders SDR.L ont approuvé la vente pour 9,9 milliards de livres du gestionnaire d'actifs britannique à son rival américain Nuveen. * ANGLO AMERICAN: Codelco COBRE.UL et Anglo American AAL.L prévoient de soumettre aux autorités de régulation des études environnementales distinctes pour leur projet de mine de cuivre commune au Chili, selon des documents consultés par Reuters. * DÉPENSES PUBLIQUES ET DE DÉFENSE: La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, a évoqué jeudi la perspective d'une réduction de certains postes de dépenses publiques pour investir davantage dans l'armée et a indiqué qu'elle travaillait sur les moyens de contrer les vulnérabilités énergétiques du pays causées par la guerre contre l'Iran. * INVESTISSEMENTS: Les ministres des finances de Grande-Bretagne et d'Australie ont convenu de collaborer plus étroitement pour canaliser les investissements des grands fonds de pension australiens vers de nouveaux projets d'infrastructure, de logement et d'énergie au Royaume-Uni. * PÉTROLE: Les prix du pétrole ont chuté , le cuivre a baissé dans un contexte de raffermissement du dollar, et l'or est resté pratiquement stable.

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