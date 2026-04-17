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L'AIE évalue à deux ans un retour à la normale de la production d'énergie au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 10:34

De la fumée s'échappe de la raffinerie de pétrole Ras Tanura de Saudi Aramco après une attaque de drone iranien

De la fumée s'échappe de la raffinerie de pétrole Ras Tanura de Saudi Aramco après une attaque de drone iranien

Il faudra environ ‌deux ans pour récupérer la production d'énergie perdue au Moyen-Orient ​à cause du conflit qui y sévit, a déclaré Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans une interview ​accordée au quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung.

"Cela variera d'un pays à l'autre. En ​Irak, par exemple, il faudra beaucoup ⁠plus de temps qu'en Arabie saoudite. Toutefois, nous estimons ‌qu'il faudra environ deux ans en moyenne pour retrouver les niveaux d'avant-guerre", a-t-il dit.

Selon le directeur de ​l'AIE, organisation internationale ‌basée à Paris, le marché sous-estime les conséquences ⁠d'une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz.

Pour lui, l'impact des perturbations est pour le moment atténué par l'arrivée des stocks de ⁠pétrole et de ‌gaz qui étaient déjà en route avant le ⁠déclenchement du conflit le 28 février.

"Mais aucun nouveau pétrolier ‌n'a été chargé en mars. Il n'y a pas ⁠eu de nouvelles livraisons de pétrole, de gaz ⁠ou de carburants ‌vers les marchés asiatiques. Ce manque commence désormais à se ​faire sentir. Si le détroit ‌d'Ormuz n'est pas rouvert, nous devons nous préparer à une hausse significative des ​prix de l'énergie".

Interrogé sur la possibilité pour l'AIE de procéder à un nouveau déblocage de réserves stratégiques après ⁠celui décidé en mars, Fatih Birol a déclaré que l'agence était prête à agir immédiatement et de manière décisive.

"Nous n'en sommes pas encore là, mais cette option est clairement à l'étude", a-t-il dit.

(Rédigé par Dave Graham; version française Claude Chendjou, édité ​par Augustin Turpin)

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3 commentaires

  • 17 avril 10:58

    Sinon, ça forcera à apprendre la frugalité, ce n'est pas forcément un mal.

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