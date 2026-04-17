La BCE devrait relever ses taux de 50 points de base en 2026 selon FMI

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

par Jan Strupczewski

La ‌Banque centrale européenne (BCE) devrait relever son taux directeur à deux reprises ​cette année pour lutter contre le bond de l'inflation lié aux prix de l'énergie, avant de revenir sur ces mesures en 2027, a ​déclaré vendredi le chef du département européen du Fonds monétaire international (FMI).

"Selon notre scénario de référence, ​nous nous attendons à ce ⁠que la BCE relève ses taux d'environ 50 points de base ‌en 2026 afin de maintenir une orientation monétaire neutre", a déclaré Alfred Kammer à Reuters.

"Ensuite, en 2027, les ​taux pourraient baisser à ‌nouveau", a-t-il ajouté en marge des réunions de ⁠printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

"C'est ce que nos modèles, et nous pensons que les modèles de la BCE ⁠aussi, recommanderaient. ‌Mais nous sommes tellement dans l'incertitude que je ne voudrais ⁠pas insister sur le fait qu'il s'agit là de notre ‌recommandation à la BCE. Ce n'est pas gravé dans ⁠le marbre. Il s'agit simplement d'une préconisation fondée sur ⁠des modèles, basée ‌sur la situation actuelle", a-t-il précisé.

Le taux de dépôt de la ​BCE, dont la prochaine réunion de ‌politique monétaire aura lieu le 30 avril, est actuellement fixé à 2%.

"La BCE est ​dans une bien meilleure position [que certaines autres banques centrales] car les anticipations d’inflation sont ancrées. Elles ont augmenté, non pas ⁠sur cinq ans, mais plutôt sur un an", a souligné Alfred Kammer.

"Nous ne pensons pas que les anticipations d’inflation vont se désancrer, mais (...) il faut rester vigilant, car il faut éviter les effets de second tour", a-t-il ajouté.

(Reportage de Jan Strupczewski ; Version française Blandine Hénault, ​édité par Augustin Turpin)