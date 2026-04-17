La BCE devrait relever ses taux de 50 points de base en 2026 selon FMI

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort
par Jan Strupczewski
La Banque centrale européenne (BCE) devrait relever son taux directeur à deux reprises cette année pour lutter contre le bond de l'inflation lié aux prix de l'énergie, avant de revenir sur ces mesures en 2027, a déclaré vendredi le chef du département européen du Fonds monétaire international (FMI).
"Selon notre scénario de référence, nous nous attendons à ce que la BCE relève ses taux d'environ 50 points de base en 2026 afin de maintenir une orientation monétaire neutre", a déclaré Alfred Kammer à Reuters.
"Ensuite, en 2027, les taux pourraient baisser à nouveau", a-t-il ajouté en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington.
"C'est ce que nos modèles, et nous pensons que les modèles de la BCE aussi, recommanderaient. Mais nous sommes tellement dans l'incertitude que je ne voudrais pas insister sur le fait qu'il s'agit là de notre recommandation à la BCE. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Il s'agit simplement d'une préconisation fondée sur des modèles, basée sur la situation actuelle", a-t-il précisé.
Le taux de dépôt de la BCE, dont la prochaine réunion de politique monétaire aura lieu le 30 avril, est actuellement fixé à 2%.
"La BCE est dans une bien meilleure position [que certaines autres banques centrales] car les anticipations d’inflation sont ancrées. Elles ont augmenté, non pas sur cinq ans, mais plutôt sur un an", a souligné Alfred Kammer.
"Nous ne pensons pas que les anticipations d’inflation vont se désancrer, mais (...) il faut rester vigilant, car il faut éviter les effets de second tour", a-t-il ajouté.
(Reportage de Jan Strupczewski ; Version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer