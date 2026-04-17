 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La BCE devrait relever ses taux de 50 points de base en 2026 selon FMI
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 10:34

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

par Jan Strupczewski

La ‌Banque centrale européenne (BCE) devrait relever son taux directeur à deux reprises ​cette année pour lutter contre le bond de l'inflation lié aux prix de l'énergie, avant de revenir sur ces mesures en 2027, a ​déclaré vendredi le chef du département européen du Fonds monétaire international (FMI).

"Selon notre scénario de référence, ​nous nous attendons à ce ⁠que la BCE relève ses taux d'environ 50 points de base ‌en 2026 afin de maintenir une orientation monétaire neutre", a déclaré Alfred Kammer à Reuters.

"Ensuite, en 2027, les ​taux pourraient baisser à ‌nouveau", a-t-il ajouté en marge des réunions de ⁠printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

"C'est ce que nos modèles, et nous pensons que les modèles de la BCE ⁠aussi, recommanderaient. ‌Mais nous sommes tellement dans l'incertitude que je ne voudrais ⁠pas insister sur le fait qu'il s'agit là de notre ‌recommandation à la BCE. Ce n'est pas gravé dans ⁠le marbre. Il s'agit simplement d'une préconisation fondée sur ⁠des modèles, basée ‌sur la situation actuelle", a-t-il précisé.

Le taux de dépôt de la ​BCE, dont la prochaine réunion de ‌politique monétaire aura lieu le 30 avril, est actuellement fixé à 2%.

"La BCE est ​dans une bien meilleure position [que certaines autres banques centrales] car les anticipations d’inflation sont ancrées. Elles ont augmenté, non pas ⁠sur cinq ans, mais plutôt sur un an", a souligné Alfred Kammer.

"Nous ne pensons pas que les anticipations d’inflation vont se désancrer, mais (...) il faut rester vigilant, car il faut éviter les effets de second tour", a-t-il ajouté.

(Reportage de Jan Strupczewski ; Version française Blandine Hénault, ​édité par Augustin Turpin)

Banques centrales
BCE
FMI
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank