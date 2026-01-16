Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 16 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse vendredi, avec des contrats à terme

FFIc1 en baisse de 0,1%. * DOWLAIS GROUP: L'autorité chinoise de régulation des marchés a déclaré avoir approuvé l' achat par American Axle & Manufacturing AXL.N , basé à Detroit , de Dowlais Group

DWL.L , propriétaire de GKN Automotive . * HSBC: HSBC HSBA.L a déclaré qu'elle entreprenait une révision stratégique de ses activités d'assurance à Singapour, dans le cadre de la simplification de ses opérations à l'échelle mondiale. * RIO TINTO: Rio Tinto RIO.L a déclaré qu'il fournirait à Amazon.com AMZN.O du cuivre qu'il a extrait d'une mine en Arizona et qui sera utilisé dans les centres de données d'intelligence artificielle du géant de la technologie.

* VOITURES: Les conducteurs britanniques qui se tournent vers les véhicules électriques sont à l'origine d'un changement dans les préférences de couleur , car les voitures de couleur verte vendues en 2025 ont atteint leur volume le plus élevé en 20 ans, a déclaré l'organisme industriel SMMT vendredi. * PÉTROLE: Les prix du pétrole ont chuté dans les échanges asiatiques vendredi, prolongeant les pertes de la session précédente, alors que les préoccupations concernant les risques d'approvisionnement se sont atténuées après que la probabilité d'une attaque américaine contre l'Iran se soit éloignée. * MÉTAUX: Le prix du cuivre a chuté , plombé par des inquiétudes croissantes sur les perspectives de la demande en Chine, le principal consommateur, suite à des données médiocres et à l'absence de réduction des taux d'intérêt de référence. * OR: L'or a étendu ses pertes après que les données économiques américaines plus fortes que prévu aient atténué les attentes de la Réserve fédérale américaine de réduire les taux d'intérêt plus tôt et que l'atténuation des frictions géopolitiques ait réduit la demande de valeur refuge pour le métal.

