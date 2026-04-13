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Actions américaines (hebdo) : Des lueurs d'espoir
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour graphique)

13 avril - ** Le S&P 500 .SPX progresse pour la deuxième semaine consécutive, gagne 3,6% sur fond de trêve fragile au Proche-Orient .N ** Le Dow .DJI progresse de 3% et le Nasdaq Composite .IXIC bondit de 4,7%. IXIC est maintenant en hausse depuis 8 jours consécutifs, sa dernière série de 8 jours consécutifs remontait à août 2024 ** En effet, les contrats à terme américains bondissent suite au cessez-le-feu iranien; le S&P 500 vise des niveaux techniques clés ** Les trois principaux indices récupèrent ainsi leurs 200-DMAs mercredi ** Le Dow Transports .DJT atteint des records, les haussiers surveillent si le Dow Industrials suivra le mouvement ** Wants vs. Needs: Un indice du marché sur le degré d'optimisme des investisseurs

** Presque tous les secteurs sont encouragés: Les secteurs de la consommation discrétionnaire et des services de communication sont les plus encouragés, alors que seul le secteur de l'énergie est en baisse ** La consommation discrétionnaire .SPLRCD fait un bond de 5,8%. Amazon AMZN.O bondit après que le directeur général Andy Jassy a révélé que les revenus annualisés de l'unité de cloud computing dépassent les 15 milliards de dollars ** Les Services de Communication .SPLRCL bondissent de 5,8%. Les actions de Meta META.O bondissent suite au lancement d'un nouveau modèle d'IA , Muse Spark ** Le secteur technologique .SPLRCT gagne 4,8%. Intel INTC.O grimpe après avoir annoncé qu'il rejoindra le projet de fabrication de puces d'IA Terafab d'Elon Musk Broadcom AVGO.O progresse grâce à un accord à long terme pour développer les puces d'IA personnalisées de Google

GOOGL.O

L'indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 13,5 %, soit la plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis novembre 2022, et gagne maintenant 8 jours d'affilée, soit la plus longue série de gains quotidiens depuis 9 jours en septembre 2025 Apple AAPL.O chute mardi après que Nikkei Asia a rapporté que l'iPhone pliable subit des retards en raison de problèmes d'ingénierie, bien que Bloomberg ait rapporté que le lancement du téléphone reste sur la bonne voie En revanche, les sociétés de logiciels telles qu'Intuit

INTU.O , Palantir PLTR.O et CrowdStrike CRWD.O ont été malmenées jeudi par les craintes renouvelées de perturbations liées à l'IA, et elles poursuivent leur chute vendredi, tandis qu'UBS rétrograde ServiceNow

NOW.N à "neutre" ** Le secteur de la santé .SPXHC progresse de 0,4%. Les assureurs UnitedHealth UNH.N , Humana HUM.N , CVS Health

CVS.N et d'autres font un bond alors que Medicare augmente les taux de paiement pour 2027 ** Le secteur de l'énergie .SPNY perd 4,1%. Les actions du secteur de l'énergie baissent alors que les prix du pétrole chutent après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran O/R ** Pendant ce temps, les actions contre les liquidités: Un indicateur de l'AAII à surveiller: les investisseurs individuels baissiers se retirent, mais leur proportion reste exceptionnellement élevée . Ainsi, la foule est toujours baissière — et les contrariens en prennent note

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

ALPHABET-A
317,2400 USD NASDAQ -0,39%
AMAZON.COM
238,3800 USD NASDAQ +2,02%
APPLE
260,4800 USD NASDAQ 0,00%
BROADCOM
371,5500 USD NASDAQ +4,69%
CROWDSTRIKE
379,0200 USD NASDAQ -3,97%
CVS HEALTH
79,335 USD NYSE +0,65%
DJ TRANSPORT
20 339,04 Pts Index Ex -0,57%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 916,57 Pts Index Ex -0,56%
HUMANA
192,200 USD NYSE -2,59%
INTEL
62,3800 USD NASDAQ +1,07%
INTUIT
350,9400 USD NASDAQ -2,97%
META PLATFORMS
629,8600 USD NASDAQ +0,23%
NASDAQ Composite
22 902,89 Pts Index Ex +0,35%
PALANTIR TECHNOLOGIES
128,0600 USD NASDAQ -1,86%
S&P 500 INDEX
6 816,89 Pts CBOE -0,11%
SERVICENOW
82,990 USD NYSE -7,56%
UNITEDHEALTH GRO
304,450 USD NYSE -0,85%
USA BENCHMARK 10A
4,395 Rates +0,94%
WORKDAY-A
112,5000 USD NASDAQ -0,50%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/04/2026 à 12:00:54.

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