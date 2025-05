ACTIONS AMÉRICAINES EN VIGUEUR - Wendy's, Skechers, Reddit

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 mai - Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en baisse lundi après que le président américain Donald Trump ait ravivé les inquiétudes concernant les retombées d'une guerre commerciale mondiale en introduisant de nouveaux tarifs douaniers, tandis que l'attention restait concentrée sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine. .N

A 13:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,09% à 41 357,44.Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,30% à 5 669,97, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,32% à 17 920,37.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500.PG .INX : ** Charter Communications Inc CHTR.OQ , en hausse de 3,7% ** Delta Air Lines Inc DAL.N , en hausse de 3,2% ** EQT Corp EQT.N , plus 3,0%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: *zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N , en baisse de 10,2% * ON Semiconductor Corp ** ON Semiconductor Corp ON.OQ , en baisse de 8,6% ** Tyson Foods Inc TSN.N , en baisse de 7,8%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Skechers USA Inc SKX.N , en hausse de 24,6% * Sunnova Energy International Inc ** Sunnova Energy International Inc NOVA.N , en hausse de 16,0% ** Cable One Inc CABO.N , plus 12,3%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Vince Holding Corp VNCE.N , en baisse de 11,1% * Zimmer Biomet Holdings Inc ** Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N , en baisse de 10,2% ** Torrid Holdings Inc CURV.N , en baisse de 9,6%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** N2OFF Inc NITO.OQ , en hausse de 161,5% ** NuCana PLC NCNA.OQ , + 52,6 % ** Nvni Group Ltd NVNI.OQ , +48,7%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Energys Group Ltd ENGS.OQ , en baisse de 80,9% ** EPWK Holdings Ltd EPWK.OQ , en baisse de 72,1% ** NetClass Technology Inc NTCL.OQ , en baisse de 34,3%

** Chevron Corp < CVX.N >: ** Exxon Mobil Corp < XOM.N >: ** APA Corp < APA.O >: ** Devon Energy Corp < DVN.N >: BUZZ - Les sociétés pétrolières chutent alors que l'OPEP+ accélère ses hausses de production nL4N3RD1AY

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Barrick Gold Corp < GOLD.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: BUZZ - Les mineurs d'or en hausse, les prix des lingots en hausse grâce à la faiblesse du dollar américain et à la demande de valeurs refuges nL4N3RD13L

** Eaton Corp < ETN.N >: BUZZ - RBC relève les prévisions d'Eaton après que les bénéfices du premier trimestre aient dépassé les estimations

nL4N3RD0FG

** Berkshire Hathaway Inc < BRKb.N >: BUZZ - Baisse, Buffett devant quitter son poste de directeur général à la fin de l'année nL6N3RD0A6

** Netflix Inc < NFLX.O >: ** Warner Bros Discovery Inc < WBD.O >: ** Walt Disney Co < DIS.N >: ** Paramount Global < PARA.O >: BUZZ - Les actions des médias américains en baisse après que Trump ait dévoilé des droits de douane de 100 % sur les films produits à l'étranger nL6N3RD0AT

** Zimmer Biomet Holdings Inc < ZBH.N >: BUZZ - Baisse après la réduction des prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3RD12O

** Howard Hughes Holdings Inc < HHH.N >: BUZZ - L'action atteint son plus haut niveau en un mois alors que Pershing Square d'Ackman augmente sa participation

nL6N3RD0DZ

** Sunoco LP < SUN.N >: BUZZ - rachète Parkland pour 9,1 milliards de dollars; les actions chutent nL4N3RD14R

** Tyson Foods Inc < TSN.N >: BUZZ - baisse après avoir manqué l'estimation de son chiffre d'affaires trimestriel nL6N3RD0BW

** Stardust Power Inc < SDST.O >: BUZZ - Gains sur l'accord de sous-station avec Oklahoma Gas and Electric nL4N3RD0N8

** PTC Therapeutics Inc < PTCT.O >: BUZZ - baisse après des données de stade intermédiaire pour un médicament contre la maladie de Huntington nL4N3RD0P6

** BioCryst Pharmaceuticals Inc < BCRX.O >: BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles pour un médicament contre les maladies de la peau nL4N3RD0O0

** Peabody Energy Corp < BTU.N >: BUZZ - Hausse après l'annonce de la sortie de l'accord d'Anglo American sur la mine de Moranbah nL4N3RD0PD

** On Semiconductor Ltd < ON.O >: BUZZ - Chute après une baisse des revenus au premier trimestre, la demande du marché final restant faible nL4N3RD1A1

** Howmet Aerospace Inc < HWM.N >: BUZZ - Benchmark relève le prix de vente de Howmet Aerospace après des résultats solides au premier trimestre nL4N3RD0PW

** Halliburton Co < HAL.N >: ** Schlumberger NV < SLB.N >: ** ProPetro Holding Corp < PUMP.N >: * Patterson-UTI Energy Inc: ** Patterson-UTI Energy Inc < PTEN.O >: BUZZ - Citigroup abaisse le PT sur les sociétés de services pétroliers basées aux Etats-Unis nL4N3RD0OC

** Cummins Inc < CMI.N >: BUZZ - Chute après le retrait des prévisions financières pour 2025 nL4N3RD0RO

** Nike Inc < NKE.N >: BUZZ - JP Morgan réduit le PT de Nike sur les stocks élevés et les dépenses croissantes nL6N3RD0D8

** Wendy's Co < WEN.O >: BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan ait relevé le prix de l'action à "surpondérer" nL6N3RD0D7

** Cinemark Holdings Inc < CNK.N >: ** AMC Entertainment Holdings Inc < AMC.N >: ** IMAX Corp < IMAX.N >: ** Amazon.com Inc < AMZN.O >: BUZZ - Les valeurs cinématographiques chutent après la menace de tarifs douaniers de Trump sur les films produits à l'étranger

nL4N3RD102

** Skechers USA Inc < SKX.N >: BUZZ - Les valeurs du cinéma chutent après la menace de tarifs douaniers de Trump sur les films étrangers nL6N3RD0E8

** Henry Schein Inc < HSIC.O >: BUZZ - chute suite à un manque à gagner au premier trimestre

nL6N3RD0E9

** Capricor Therapeutics Inc < CAPR.O >: BUZZ - baisse après la réunion consultative de la FDA sur la thérapie cellulaire nL4N3RD14X

** United Airlines Holdings Inc < UAL.O >: ** Delta Air Lines Inc < DAL.N >: ** American Airlines Group Inc < AAL.O >: ** Southwest Airlines Co < LUV.N >:D

BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines montent alors que les prix du pétrole prolongent leur récente chute

nL6N3RD0ES

** Tesla Inc < TSLA.O >: BUZZ - Chute des ventes de voitures en Espagne nL6N3RD0FB

** Reddit Inc < RDDT.N >: BUZZ - Rebondit après que Seaport soit devenu haussier

nL6N3RD0H4

** Integra Lifesciences Holdings Corp < IART.O >: BUZZ - chute après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale nL4N3RD18K