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ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT - IBM, Energy Fuels, Zeta
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements d'actions individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le Nasdaq, indice à forte composante technologique, ont chuté de plus de 2 % mardi, entraînant les baisses à Wall Street, alors que les inquiétudes concernant les hausses imminentes des taux d'intérêt américains et les dépenses des entreprises financées par l'endettement dans le domaine de l'IA ont pesé sur le moral des investisseurs. .N

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** Intel Corp INTC.O : ** Sandisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Les valeurs des semi-conducteurs et les valeurs à forte capitalisation reculent face aux craintes d’une hausse des taux de la Fed et au coût élevé de l'emprunt nL4N42V0LX

** Infleqtion Inc INFQ.N : BUZZ - Hausse après l'appel de Trump en faveur de la mise en place d'un ordinateur quantique nL4N42V0L3

** Apollo Global Management Inc APO.N :

BUZZ - Les demandes de retrait de 17 % du fonds constituent un pas en arrière pour les gestionnaires d’actifs alternatifs, selon TD Cowen nL6N42V0LP

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Hausse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à “surpondérer” et revu son objectif de cours à la hausse nL6N42V0K2

** Energy Fuels Inc UUUU.N :

BUZZ - Le titre recule après la signature d'un accord d'acquisition de VAC pour 1,9 milliard de dollars nL4N42V0QZ

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Le titre recule après la vente d’obligations convertibles pour 2 milliards de dollars nL6N42V0PA

** Zeta Global Holdings Corp ZETA.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un partenariat dans le domaine de l'IA avec Palantir nL6N42V0PD

** Primoris Services Corp PRIM.N :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices annuels et le départ du directeur des opérations

nL4N42V0P3

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ACCENTURE-A
124,815 USD NYSE 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
551,6300 USD NASDAQ 0,00%
APOLLO GLB MGMT
135,260 USD NYSE 0,00%
IBM
252,470 USD NYSE -0,03%
INTEL
140,9400 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
208,6500 USD NASDAQ 0,00%
PRIMORIS SVCS
108,280 USD NYSE 0,00%
ROBINHOOD MARKETS
105,7100 USD NASDAQ 0,00%
SANDISK
2 273,7300 USD NASDAQ 0,00%
ZETA GLBL HLDG RG-A
18,440 USD NYSE 0,00%
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    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et de citations aux paragraphes 9 et 10) par Alexander Cornwell et ... Lire la suite

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