Actionnariat salarié Veolia : participation record
information fournie par AOF 16/09/2025 à 08:52

(AOF) - Ouverte à environ 190 000 salariés présents dans 56 pays, l'opération Sequoia 2025 a été souscrite par plus de 85 000 collaborateurs, soit un taux de souscription proche de 45%, le plus élevé jamais enregistré chez Veolia . Dans la lignée des opérations conduites depuis 2018, Sequoia 2025 réaffirme la volonté de Veolia d’associer, année après année, ses salariés au développement de leur entreprise et à sa création de valeur.

Au global, le montant de Sequoia 2025 s'élève à 329,3 millions d'euros, correspondant à plus de 13 millions d'actions, dont plus de 11 millions d'actions nouvelles émises par augmentation de capital.

Afin notamment de neutraliser l'effet dilutif de l'offre Sequoia 2025, Veolia a procédé concomitamment à une réduction de capital par annulation de 11 289 176 actions autodétenues, acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions. À l'issue de ces opérations, le montant du capital social reste inchangé. Il s'élève à 3 708 617 185 euros divisé en 741 723 437 actions de 5 euros de nominal.

À la date du présent communiqué, les salariés du groupe augmentent à nouveau leur position de premier actionnaire de Veolia en détenant, tous dispositifs confondus, plus de 9,5% du capital de la société. " Ce succès témoigne à nouveau de l'adhésion des collaborateurs du groupe aux objectifs fixés dans le plan stratégique GreenUp 24-27 ", fait savoir Veolia.

En savoir plus sur Veolia

=/ Points-clés /=

- Leader mondial des services à l’environnement, né en 1850, n° 1 mondial dans les services et technologies de l’eau et les déchets dangereux, n° 1 européen dans l’économie circulaire et 2ème européen dans la distribution de chauffage collectif et l’efficacité de l’énergie ;

- Activité de 44,7 Mds€, répartie entre 2 grands domaines : les activités « bastion » -eau, déchets solides et énergie- pour 72 % et les activités à forte croissance pour 28 % -technologies de l’eau, déchets dangereux, bioénergie puis flexibilité et efficacité de l’énergie ;

- Montée de l’international : 20 % en France, 42 % en Europe hors France et 38 % dans le reste du monde dont technologies de l’eau (11 %), es Amérique (12 %), l’Asie (6 %) et l’Océanie (5 %) ;

- Ambition de devenir le leader de référence de la transformation écologique, en se fondant sur 3 métiers à croissance rapide : production d’énergie locale décarbonante, solutions innovantes dans le secteur de l’eau et accélération des offres de traitement de déchets dangereux ;

- Capital ouvert non « opéable » : 8,9 % des titres pour les salariés, 5,8 % pour le Crédit agricole, 4,7 % pour la Caisse des Dépôts et, à compter du printemps, 5 % pour CriteriaCaixa, considéré comme investisseur stratégique ;

- Conseil de 15 administrateurs présidé par Antoine Frérot, Estelle Brachlianoff étant directrice générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires « Green UP » visant, pour la période 2024-2027, 10 % de croissance annuelle du résultat courant :

- plan d’investissements industriels de 4 Mds€ dont la moitié pour l’eau, le traitement des déchets dangereux à très forte marge, notamment aux Etats-Unis, et l’énergie qui apporteront 70 % de la croissance des revenus),

- plans d’efficacité (Chine, France et Espagne) et synergies avec Suez en avance sur les objectifs, relevés à 95 M€ pour 2025,

- travail sur la dette via rachat d’emprunts ou Oceane et cessions,

- réinvention digitale des métiers traditionnels -eau, déchets, réseaux d'énergie,

- offre BeyondPFAS visant 1 Md€ de revenus dans le traitement PFAS,

- système d’innovation riche de + 5 000 brevets environ (1er dépositaire européen), investissant dans les projets pilotes industriels, structuré entre 7 hubs innovation, 14 centres de recherche, 600 ETP spécialisés et un réseau de 7 plateformes mondiales (décarbonation, nouvelles boucles de matières, dépollution, bioconversion…) ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

- d’ici 2025, en France, autonomie en énergie des services d’eau et de déchets ;

- d’ici 2027, effacement de 18 mt de CO2, économies de 1,5 m3 d’eau douce et traitement de 10 mt de déchets dangereux et polluants,

- d’ici 2030, sortie du charbon en Europe via 1,5Md€ d’investissements,

- hausse du rendement des réseaux d’eau potable ;

- Visibilité de l’activité : 11 ans de durée moyenne des contrats et revenus déconnectés à 85 % de l’économie ;

- Bilan solide : dette ramenée 17,8 Mds, soit un levier de 2,63, autofinancement libre de 1,16 Md€ et liquidités de 8,4 Mds€.

=/ Défis /=

- Impact favorable de l’inflation tant pour les matières premières dans les branches énergie, plastiques, papiers-cartons et métaux recyclés que pour l’eau via les indexations des contrats municipaux ;

- Objectifs 2025 : croissance des ventes, résultat net courant en hausse de + 9 % et levier de la dette inférieur à 3 ;

- Plan Green-up 2030 : 8 GW de bioénergies, capacité installée flexible de 3 GW, hausse de 50 % des solutions pour l’eau, 27 Mds€ de revenus et essor des activités de traitement des déchets dangereux ;

- Dividende 2024 en hausse à 1,4 € (distribution en ligne avec l’évolution du résultat net) et 1er programme de rachat d’actions.

Valeurs associées

VEOLIA
29,2100 EUR Euronext Paris +0,03%
