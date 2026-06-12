Actionnariat salarié : la tendance s'accélère en France et à l'international (Amundi)

(Zonebourse.com) - Amundi a dévoilé les résultats de la 14ème édition de son étude "l'Observatoire de l'Actionnariat Salarié. Celui donc de 2026 s'appuie sur les données de plus de 415 opérations d'actionnariat salarié réalisées en 13 ans, dont 37 en 2025. Elle repose aussi sur une base particulièrement large de plus 2 millions de salariés éligibles cette année. L'industrie y occupe une place importante (30% des opérations), mais d'autres secteurs sont également bien représentés, notamment les biens de consommation (15%), la finance (12%), la technologie (12%), les services aux collectivités (9%) et la santé (6%).

Les chiffres clés de cette étude :

- record battu pour la troisième année consécutive avec 4,4 milliards d'euros de souscriptions;

- un montant de souscription moyen au plus haut à plus de 5 300 EUR en France;

- des taux de participation toujours élevés en France et en progression à l'international où le seuil des 30% a été franchi pour la première fois en 2025;

- avec plus de 53 MdsEUR d'encours et 65% de part de marché en Actionnariat salarié, Amundi demeure l'acteur préféré des émetteurs du SBF 120.

Des entreprises françaises toujours plus désireuses d'étendre leurs opérations à leurs salariés à l'international

Amundi observe que les sociétés continuent d'étendre leurs opérations aux salariés hors de France. Le taux de participation y atteint un niveau record, franchissant pour la première fois le seuil des 30%.

Le nombre de pays de déploiement augmente aussi. Ainsi, la moitié des opérations 2025 ont été étendues à 15 pays ou plus. Au total, Amundi est intervenu dans 128 pays différents.

En France, ces opérations suscitent toujours autant d'intérêt, avec une participation de 52% en moyenne et un niveau record de 5 333 EUR en moyenne investis par chaque salarié, en hausse de 4% sur un an.

En 2025, les salariés résidant en France restent majoritaires, avec 60,7% des montants souscrits et 56,7% des souscripteurs, mais leur part diminue progressivement face à la montée des salariés à l'international.

Le succès observé pays par pays demeure toutefois très hétérogène, avec des zones plus dynamiques que d'autres. Ces écarts s'expliquent notamment par des différences de pratiques, de fiscalité, de culture d'entreprise et de maturité des dispositifs.

Des facteurs de souscription structurants

En 2025, l'association de l'abondement sur les sommes investies et de la décote sur le prix d'acquisition des titres demeure l'un des principaux leviers de succès des opérations. La réalisation de ces opérations au premier semestre de l'année (plutôt qu'au second), et leur répétition d'année en année sont aussi des facteurs de succès.

En termes de source de financement, les versements volontaires représentent 46% des montants souscrits, tandis que l'abondement en concentre près d'un quart.

Un outil de fidélisation à long terme

Les salariés actionnaires se distinguent par un engagement de long-terme. La durée moyenne de détention dépasse onze ans, soit plus de six ans au-delà de la période légale de blocage, traduisant un fort attachement à l'entreprise.

"Cette 14ème édition de l'Observatoire confirme la progression et toute la pertinence de l'actionnariat salarié comme outil de partage de la valeur à long-terme. Les niveaux records de souscription observés témoignent de l'adhésion croissante des salariés à ce dispositif, en France comme à l'international. La récurrence des opérations, l'importance des mécanismes incitatifs et la diversité des profils observés montrent que l'actionnariat salarié s'inscrit désormais dans une logique durable de fidélisation et d'association des salariés à la performance de leur entreprise. Il constitue un véritable levier de cohésion sociale", a commenté Catherine Leroy, directrice épargne salariale et retraite chez Amundi.

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