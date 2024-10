Action Ubisoft : est-ce le moment d’investir ?

L'action Ubisoft a bondi en Bourse vendredi 4 octobre 2024 avec les rumeurs d'un potentiel rachat de l'entreprise française par le géant chinois Tencent. La hausse du cours de Bourse Ubisoft va-t-elle durer ? Quelles sont les forces de l'entreprise française ? Quels sont les risques et les obstacles d'Ubisoft pour 2024 ? Quel est l'avenir du secteur du jeu vidéo ? Faut-il investir en Bourse dans l'action Ubisoft fin 2024 ?

Que vous souhaitiez ajouter l'action Ubisoft à un Plan Epargne Action (PEA) ou un Compte Titre Ordinaire (CTO) fin 2024, ou que vous souhaitiez trader activement cette action sur le court terme, découvrez l'analyse de l'action Ubisoft 2024 d'ActivTrades.

Qui est Ubisoft ?

Ubisoft Entertainment est une entreprise française qui se positionne comme l'un des acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo, s'illustrant dans la création, la publication, la distribution et l'exploitation de jeux vidéo sur une multitude de plateformes : consoles (56 % du chiffre d'affaires (net bookings) sur la période fiscale 2023-2024, contre 40 % pour la période précédente), PC (32 % contre 18 %), et mobile (6 % contre 31 %) et autres comme les dérivés (6 % contre 11 %).

Le groupe possède un portefeuille de jeux vidéo impressionnant, composé de franchises populaires et reconnues pour leur capacité à engager les joueurs sur le long terme.

Parmi les plus célèbres, on retrouve par exemple Assassin's Creed®, Brawlhalla®,The Crew®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®, Mario + Rabbids®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Tom Clancy's Rainbow Six® Siege, et Tom Clancy's The Division®.

Ubisoft ne se limite pas uniquement à l'industrie du jeu vidéo et explore d'autres domaines de divertissement. L'entreprise possède notamment Ubisoft Film & Television, une filiale dédiée à la production cinématographique, et propose également des livres, de la musique, des podcasts et des expériences immersives.

Ubisoft enregistre des net bookings records en 2023 – 2024 et renoue avec la croissance après une perte opérationnelle en 2022 – 2023

L'entreprise Ubisoft a publié des résultats annuels positifs pour l'année 2023-2024 mercredi 15 mai 2024, puisqu'elle renoue avec sa croissance. De plus, Ubisoft s'attendait à une « croissance solide du net bookings » pour 2024 – 2025, notamment grâce à la sortie de deux jeux très attendus cette année : Star Wars Outlaws™ et Assassin's Creed® Shadows. Le groupe a aussi indiqué que son programme de réduction des coûts était en bonne voie.

Après une perte de 500,2 millions d'euros pour l'exercice 2022-2023, Ubisoft annonce une croissance opérationnelle de 401,4 millions d'euros pour l'année 2023-2024, alors que son net bookings annuel a atteint des records à 2 321,4 millions d'euros (en hausse de 33,5 % par rapport à 2022 – 2023).

Pour rappel, le net bookings est une donnée financière essentielle dans l'univers des jeux vidéo, car il prend en compte les retours, les remboursements, les produits dérivés (contenus téléchargeables, abonnements, microtransactions, marchandises…) et les ajustements liés aux revenus en fonction du modèle économique (microtransactions, revenus comptabilisés sur la durée de vie du jeu plutôt que sur le moment de la vente initiale…).

Il permet ainsi de se rendre compte de la performance financière d'une entreprise du secteur, d'évaluer celle de différentes divisions ou franchises, ainsi que de comparer des sociétés du même secteur pour déterminer le meilleur investissement.

Cependant, l'entreprise Ubisoft a révisé à la baisse ses objectifs financiers pour 2024 – 2025

Le 18 juillet 2024, Ubisoft a publié un chiffre d'affaires solide pour le premier trimestre 2024 – 2025 avec un net bookings de 290 millions d'euros (supérieur à l'objectif de 275 millions) et en hausse de 8,3 % par rapport au T1 de l'année précédente. Cependant, quelques mois plus tard, la situation semble s'être détériorée.

Les ventes de Star Wars Outlaws sont en deçà des attentes et le lancement de Assassin's Creed Shadows est reporté au 14 février 2025. Selon le PDG Yves Guillemot, les résultats de la transformation de l'entreprise ne se sont pas encore pleinement concrétisés et l'entreprise Ubisoft doit continuer de se concentrer sur les jeux d'aventure en monde ouvert et les expériences Games-as-a-Service pour assurer sa croissance.

Le 25 septembre 2024, Ubisoft a donc révisé à la baisse ses objectifs financiers annuels.

Le net bookings attendu d'Ubisoft est désormais de 1,95 milliard d'euros, avec environ 350-370 millions au T2 contre 500 millions prévus initialement. Le résultat opérationnel non-IFRS et le flux de trésorerie libre devraient être proches de l'équilibre, alors qu'une légère progression du résultat et une hausse de la trésorerie étaient anticipées.

À suivre : la publication du chiffre d'affaires et des résultats du 1er semestre de l'entreprise Ubisoft le 30 octobre

L'action Ubisoft bondit en Bourse à la suite de rumeurs d'un rachat par Tencent

La semaine dernière, Bloomberg a rapporté que la famille Guillemot envisageait une possible acquisition d'Ubisoft par le géant chinois technologique Tencent. L'entreprise chinoise détient déjà 9 % du capital d'Ubisoft et près de 50 % de Guillemot Brothers Ltd, la holding contrôlée par les fondateurs d'Ubisoft.

Selon Bloomberg, des discussions auraient eu lieu avec des conseillers pour explorer des options permettant de “stabiliser et d'augmenter la valeur d'Ubisoft”. Parmi ces options, une sortie de la cote de l'entreprise pourrait être envisagée si l'accord avec Tencent aboutit. Ces spéculations ont fait bondir le cours de l'action Ubisoft de plus de 30 % vendredi 4 octobre 2024.

En réponse à ces rumeurs, l'entreprise Ubisoft a réagi le 7 octobre 2024 sans entrer dans les détails, rappelant qu'elle examine régulièrement ses options dans l'intérêt de ses parties prenantes. La direction a réaffirmé son engagement à poursuivre sa stratégie axée sur deux segments majeurs : les jeux d'aventure en monde ouvert et les expériences Games-as-a-Service.

L'industrie du jeu vidéo en France : état des lieux et perspectives 2024

Le marché du jeu vidéo français a connu une année 2023 exceptionnelle, atteignant un pic historique avec un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros d'après le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs.

Cette croissance de près de 10 % par rapport à 2022 est remarquable, d'autant plus qu'elle s'est produite dans un contexte économique plutôt défavorable marqué par une forte inflation qui a tendance à détourner les consommateurs des dépenses discrétionnaires au profit de dépenses pour des biens essentiels.

Les jeux vidéo ont bien évolué ces dernières années, dépassant le simple divertissement pour les jeunes. Aujourd'hui, ils s'adressent à toutes les générations et à tous les goûts, proposant une multitude de genres et de styles pour répondre aux attentes variées des joueurs. Cette diversification s'accompagne d'une croissance continue du jeu mobile, portée par l'omniprésence des smartphones et des tablettes dans nos vies quotidiennes.

Parallèlement à cet essor, de nouvelles technologies immersives comme la réalité virtuelle (VR) et l'eSport font leur apparition, ouvrant de nouvelles perspectives pour le marché du jeu vidéo. Ces innovations permettent de vivre des expériences de jeu uniques et stimulent l'engagement des joueurs, pouvant ainsi générer un important potentiel de croissance pour le secteur.

Évolution du CA du marché du jeu vidéo français par écosystème en 2023

Évolution du CA du marché du jeu vidéo français par écosystème en 2023

Analyse technique de l'action Ubisoft en Bourse fin 2024

L'action Ubisoft fait partie d'Euronext Paris. Après avoir connu un impressionnant mouvement haussier de 650 % entre 2015 et son plus haut de juillet 2018 au-dessus des 108, 26 euros, l'action Ubisoft a connu une importante chute en Bourse.

Entre ce point haut et aujourd'hui, l'action Ubisoft a perdu plus de 87 % et évolue autour des 13,56 euros. Depuis le début de l'année 2024, le titre Ubisoft perd autour de 41 %, alors que l'indice phare français, le CAC 40, est proche de l'équilibre.

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action Ubisoft fin 2024

La publication des résultats du premier trimestre n’a pas impressionné les investisseurs puisque l’action UBI a perdu jusqu’à 60 % entre le 18 juillet et le 26 septembre 2024

Graphique Journalier de l'action Ubisoft Entertainment (UBI) – Source : ActivTrader

La publication des résultats du premier trimestre n'a pas impressionné les investisseurs puisque l'action UBI a perdu jusqu'à 60 % entre le 18 juillet et le 26 septembre 2024 – son plus bas niveau depuis 2013. Après avoir ouvert avec un gap baissier le 26 septembre 2024, les cours de l'action Ubisoft commencent à remonter avant d'exploser le 4 octobre 2024 (+33 %) avec les rumeurs de rachat potentiel.

Le rebond des prix de l'action Ubisoft a permis au titre d'évoluer au-dessus des lignes Tenkan et Kijun du nuage d'Ichimoku et au Relative Strength Index (RSI) et de sortir de sa zone de survente pour évoluer au-dessus de son niveau neutre des 50. En cas de continuation de la hausse du cours de Bourse Ubisoft, les niveaux des 13,760 euros, des 15,748 euros et des 17,627 euros seront à surveiller. À l'inverse, si la baisse des cours devait reprendre, les niveaux des 12,732 euros, des 11,777 euros et des 9,337 euros seront à surveiller.

Faut-il investir dans Ubisoft fin 2024 ? Avis ActivTrades

Globalement, il semblerait que les investisseurs ne soient pas rassurés sur la trajectoire de croissance de l'entreprise française, ce qui pèse sur le cours de Bourse Ubisoft depuis de nombreuses années. La nouvelle d'un potentiel rachat de l'entreprise a cependant soutenu le cours de l'action Ubisoft qui a bondi de 30 % vendredi dernier.

Un rachat par Tencent pourrait présenter plusieurs avantages pour Ubisoft. D'abord, cela permettrait d'injecter des fonds et de bénéficier de l'expertise de Tencent dans le domaine des jeux en ligne et mobiles, notamment en Asie, un marché clé en pleine expansion. Ensuite, cette acquisition pourrait offrir une stabilité financière et stratégique à Ubisoft, qui fait face à des défis opérationnels et à une concurrence croissante. Enfin, Tencent pourrait aider Ubisoft à mieux monétiser ses franchises grâce à son savoir-faire en matière de modèle économique Games-as-a-Service et à sa présence mondiale, accélérant ainsi la croissance et l'innovation au sein de l'entreprise.

De plus, la décote de l'action UBI face à certains concurrents, notamment américains, et sa faible valorisation en Bourse pourraient séduire certains investisseurs qui pourraient vouloir profiter du redressement potentiel de l'entreprise dans le temps. Ubisoft ne semble cependant pas apparaître comme le meilleur choix d'investissement actuellement, alors que l'action Ubisoft a constamment sous-performé le CAC 40 depuis plusieurs années. De plus, l'entreprise Ubisoft n'offre pas de dividendes à ses actionnaires, ce qui ne permet pas non plus de recevoir un flux de revenus de cet investissement comme d'autres entreprises françaises à forts dividendes comme l'action Engie ou l'action TotalEnergies par exemple.

Malgré tout, la volatilité du titre Ubisoft pourrait séduire des traders actifs qui utilisent le trading pour profiter des variations de prix sur le court-terme quelle que soit la direction du marché (hausse des prix et achat ou baisse des prix et vente à découvert) notamment avec des produits dérivés à effet de levier.

8 raisons d'acheter l'action Ubisoft en 2024

Cette partie présente plusieurs tendances, perspectives et points forts de l'activité de l'entreprise Ubisoft qui pourraient, potentiellement, positivement influencer son cours de Bourse en 2024 :

Ubisoft se définit comme un acteur majeur du divertissement interactif.

L'entreprise tente de dépasser le simple cadre de la création de jeux vidéo en s'engageant dans la conception de titres qui vont plus loin que le pur divertissement en tentant d'enrichir l'expérience de jeu sur le long terme (monde immersif captivant, récits engageants, possibilité de partager des moments et d'interagir avec les autres…).

La société continue sa transformation stratégique vers un modèle d'affaires « plus équilibré et plus récurrent sur de multiples sources de revenus ».

Ubisoft a connu une transformation digitale remarquable ces dernières années, positionnant l'entreprise favorablement dans un monde de plus en plus connecté. Cette évolution se traduit par une croissance fulgurante du net bookings digital, passant de 11,7 % à 85,4 % entre l'exercice fiscal 2013 et 2023.

Cette stratégie digitale s'avère particulièrement prometteuse pour l'avenir d'Ubisoft. Le net bookings digital génère généralement des marges plus élevées que les ventes physiques, contribuant ainsi à l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise. De plus, le digital permet à Ubisoft d'établir une relation directe avec ses joueurs, favorisant la fidélisation et la collecte de données précieuses pour le développement de futurs jeux.

Le segment des jeux en service (GaaS) représente l'une des montées en puissance les plus importantes de l'industrie du jeu vidéo. D'après Ubisoft, ce marché pèserait actuellement 120 milliards d'euros et « dispose du plus grand marché adressable total en termes de nombre de joueurs ». Ubisoft continue ses investissements stratégiques pour profiter de ce segment dynamique et prometteur.

Ubisoft met en œuvre un plan de réduction des coûts rigoureux qui porte ses fruits. Cette initiative permet à l'entreprise de gérer ses dépenses de manière plus efficace et de dégager des ressources supplémentaires pour investir dans des projets stratégiques.

Le pipeline des jeux vidéo de l'entreprise pour l'année 2024-2025 est assez robuste, ce qui pourrait soutenir ses ventes. Qu'il s'agisse de jeux premium ou de jeux free-to-play, les joueurs pourront profiter d'Assassin's Creed Shadows, de Star Wars Outlaws, de Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence et XDefiant.

6 raisons d'éviter l'action Ubisoft en 2024

Voici quelques risques et défis qui pourraient négativement affecter les activités de l'entreprise Ubisoft et potentiellement son cours de Bourse en 2024 :

L'entreprise Ubisoft ne propose aucun dividende.

Si Ubisoft se positionne comme un leader mondial du jeu vidéo, son expansion peut néanmoins se heurter à des obstacles liés à l'accès à certains marchés.

Au-delà de réglementations plus strictes ou des interdictions de certains jeux vidéo dans certains pays, Ubisoft doit aussi faire face à des barrières linguistiques et culturelles, ainsi qu'à une concurrence locale importante.

Ubisoft, comme de nombreux acteurs du jeu vidéo, s'appuie sur un réseau de partenaires externes pour assurer le bon fonctionnement de ses jeux. Il peut s'agir de serveurs externes ou de plateformes de jeux et de playstores. Or, cette dépendance peut s'avérer risquée, car des défaillances, comme des pannes ou des cyberattaques, peuvent entraîner des conséquences néfastes pour l'entreprise Ubisoft.

L'essor des jeux live/games-as-a-service ouvre de nouvelles perspectives de revenus pour Ubisoft, mais il s'accompagne d'un défi majeur : exploiter une large quantité de données dans et hors du jeu. Le but est de mieux comprendre les attentes et le comportement des joueurs, d'optimiser l'acquisition et la rétention et de mettre en place des stratégies de monétisation plus efficaces, tout en préservant une expérience de jeu optimale.

Ubisoft opère dans un environnement de plus en plus « concurrentiel et sélectif », caractérisé par des facteurs comme une concentration du marché entre plusieurs acteurs clés comme Tencent et Electronic Arts. Le marché doit aussi faire face à des évolutions technologiques rapides, comme les expériences immersives et le cloud gaming, de nouveaux modèles économiques ou encore des investissements importants en R&D pour développer des jeux. Tout retard ou incapacité de l'entreprise à s'adapter et à innover pour se différencier de la concurrence pourraient pénaliser l'éditeur de jeux vidéo français Ubisoft.

