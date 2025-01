Action Tesla : comment investir dans le géant américain des véhicules électriques en 2025 ?

En 2025, Tesla reste le leader du secteur des véhicules électriques, tout en diversifiant ses activités dans l’énergie.

Alors que les prix de l'action Tesla ont connu une forte hausse au dernier trimestre de 2024 pour finalement parvenir à dépasser les plus hauts historiques, le débat est ouvert chez les fans de l'entreprise dirigée par le visionnaire Elon Musk pour savoir si la hausse de l'action Tesla va continuer en 2025.

En effet, bien que l'entreprise américaine ait redéfini les normes de l'innovation technologique, la concurrence chinoise est plus que jamais féroce dans le paysage des véhicules électriques.

Dans cet article, nous analyserons l'action Tesla d'un point de vue fondamental et technique. Nous explorons également le marché mondial des voitures électriques en 2025 pour comprendre les opportunités et les défis auxquels Tesla est confrontée. Et nous vous donnerons notre avis sur comment investir en Bourse dans l'action Tesla en 2025.

Dans quelle situation se trouve Tesla en 2025 ?

En 2025, Tesla reste le leader du secteur des véhicules électriques, tout en diversifiant ses activités dans l'énergie. Le réseau de Superchargers Tesla, compatible avec d'autres véhicules, renforce son écosystème et son attractivité auprès des conducteurs.

Malgré une importante concurrence, notamment avec les constructeurs auto électriques chinois, l'activité de Tesla continue de se développer, affichant des ventes record et des revenus récurrents élevés issus de ses services logiciels comme l'Autopilot. Cependant, la pression sur les marges s'intensifie avec l'ajustement des prix dans certains marchés-clés.

La division énergie de Tesla enregistre une forte croissance, portée par les panneaux solaires et les batteries domestiques Powerwall. Les solutions de stockage à grande échelle, comme les Megapacks, deviennent des piliers importants de la transition énergétique mondiale.

Au-delà des véhicules et de l'énergie, Tesla investit dans des projets futuristes comme le robot Optimus, illustrant sa volonté de rester à la pointe de l'innovation et de créer de nouveaux marchés.

Comment se porte le marché des voitures électriques en 2025 ?

En 2025, le marché des véhicules électriques continue de croître rapidement, bien que les dynamiques varient en fonction des régions du monde. D'un continent à un autre, la transition vers le 100 % électrique prend différentes formes.

En Europe, la transition énergétique est soutenue par des subventions et des normes strictes sur les émissions, favorisant une adoption massive des voitures électriques. Tesla reste bien positionnée, mais fait face à une concurrence accrue des constructeurs locaux comme Volkswagen, Renault et Stellantis.

Aux États-Unis, Tesla domine toujours les ventes de voitures électriques, mais Ford et General Motors progressent, notamment sur le marché des pick-ups électriques et grâce à des modèles emblématiques comme le Hummer ou la Ford Mustang.

À ce jour, la Chine est devenue le plus grand marché des véhicules électriques, rendant la concurrence intense avec des acteurs locaux comme BYD et Nio qui dominent sur le continent asiatique. Tesla conserve une part de marché significative sur le segment des véhicules premium, mais perd du terrain face à des modèles chinois innovants et compétitifs.

Jusqu'où les cours de l'action Tesla peuvent-ils monter en 2025 ?

Les cours de l'action Tesla ont connu une forte progression en fin d'année 2024, portée par l'élection de Donald Trump, et nous allons justement analyser l'impact potentiel de la présidence Trump sur l'action Tesla, tout en réalisant une analyse fondamentale et technique pour évaluer les perspectives de l'action Tesla en 2025.

Quel impact pourrait avoir la présidence Trump sur l'action Tesla ?

La victoire de Donald Trump aux élections présidentielles de 2024 a entraîné une forte progression des cours de l'action Tesla (+75 % avant la correction), reflétant l'optimisme des marchés quant à l'impact potentiel de cette relation entre le président Trump et Elon Musk. Bien que Donald Trump soit historiquement un fervent défenseur des énergies fossiles, son rapprochement avec Elon Musk durant la campagne électorale pourrait redéfinir ses priorités en matière de politique énergétique.

Ce contexte soulève des interrogations : Trump restera-t-il fidèle à ses convictions en favorisant principalement les industries pétrolières et gazières ? Ou bien orientera-t-il certaines politiques pour offrir un cadre administratif et légal plus favorable aux activités de son allié Elon Musk ? Une présidence pro Tesla, notamment en matière de régulations allégées ou d'incitations fiscales pour les véhicules électriques et les infrastructures associées, pourrait grandement bénéficier à Tesla et à son écosystème.

En revanche, un retour à des politiques largement centrées sur les énergies fossiles pourrait freiner les ambitions de croissance de Tesla, notamment aux États-Unis.

Analyse fondamentale de l'action Tesla

En 2024, Tesla a enregistré une solide performance financière, portée par une importante demande pour ses véhicules électriques et ses solutions énergétiques. Le chiffre d'affaires annuel 2024 de Tesla devrait se situer entre 90 et 100 milliards de dollars, grâce à des ventes record des modèles phares comme la Model 3 et la Model Y, ainsi qu'à l'introduction réussie d'un modèle d'entrée de gamme à un prix plus compétitif (Model Q qui devrait arriver en 2025). Les revenus issus des logiciels, notamment les abonnements à l'Autopilot et au Full Self-Driving (FSD), ont continué de croître, représentant une part importante et très rentable des revenus totaux.

Cependant, les marges opérationnelles de Tesla ont légèrement diminué, passant de 17 % à environ 15 %, en raison de pressions sur les coûts de production et de la nécessité de proposer des prix plus attractifs pour contrer la concurrence croissante, notamment provenant de la Chine. La division énergie, comprenant les panneaux solaires et les batteries domestiques Powerwall, a également contribué à la croissance des revenus du groupe, bien que cette activité reste encore minoritaire dans les revenus globaux de l'entreprise.

Tesla a maintenu un flux de trésorerie positif, renforçant sa liquidité à environ 20 milliards de dollars en fin d'année, ce qui lui confère une flexibilité pour investir (peu importe l'évolution des taux d'intérêt) dans l'expansion de ses capacités de production, le développement de nouvelles technologies, et des projets innovants comme les robots humanoïdes et les solutions de stockage énergétique à grande échelle.

Analyse technique de l'action Tesla

Après la victoire de Donald Trump, l'action Tesla a connu une forte hausse de plus de 75 %, atteignant un sommet historique à 488 $. Ce niveau constitue désormais une résistance majeure d'un point de vue chartiste. Toutefois, une correction significative a suivi en fin d'année, probablement due à des prises de bénéfices de la part des traders, ramenant le cours à 380 $. Actuellement, le prix de l'action Tesla oscille légèrement en dessous de l'ancien support, désormais résistance, situé à 409 $. Si ce seuil est franchi, il pourrait ouvrir la voie à une reprise de l'action Tesla vers 460 $, voire un retour à 480 $.

Source : ProRealTime Web

Dans un scénario de poursuite de la correction, les niveaux de support clés à surveiller pour l'action Tesla se situent à 350 $ et 300 $. Ces zones pourraient jouer un rôle crucial pour les prises d'achat stratégiques et le soutien de la tendance haussière si jamais la correction devait se poursuivre dans les prochaines semaines.

Faut-il investir dans l'action Tesla en 2025 ? Notre avis

Investir dans Tesla en 2025, c'est avant tout se positionner sur des tendances de fond comme la croissance du secteur des véhicules électriques, l'innovation technologique dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la robotique, et la conduite autonome. Pour les investisseurs ayant des convictions alignées avec les ambitions visionnaires d'Elon Musk, l'action Tesla peut représenter une opportunité à long terme, avec un potentiel de croissance considérable.

À court terme, cependant, la récente envolée des cours de Bourse Tesla semble refléter une anticipation des marchés quant au succès de la stratégie politique et économique d'Elon Musk dans le contexte de son rapprochement avec Donald Trump.

Il faudra aussi suivre le dossier concernant l'action en justice faisant suite à la rémunération qu'Elon Musk souhaite s'octroyer en tant que PDG de Tesla (maintenant de 100 milliards de dollars).

Quelle que soit votre perspective d'investissement, il est primordial d'éviter de céder à la peur de manquer une opportunité (FOMO). Une approche réfléchie et stratégique, comme l'intégration de Tesla dans votre portefeuille boursier à l'aide de la méthode du DCA (Dollar Cost Averaging) ou plan d'investissement, permet de lisser les risques et d'investir de manière disciplinée. Tesla offre une exposition unique à des innovations révolutionnaires, mais l'action Tesla reste sujette à une forte volatilité, nécessitant une gestion prudente.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse