Action Airbus : comment investir à l’aube de 2025 ?

Airbus se positionne comme un pionnier mondial dans le secteur de l’aérospatial et de la défense.

Café de la Bourse se penche sur l'action Airbus , le leader européen de l'aérospatial alors que le groupe en proie aux difficultés annonce des suppressions de poste et l'arrivée d'une nouvelle Directrice des ressources humaines. Découvrez notre analyse approfondie de l'entreprise Airbus, ses diverses activités, sa performance financière, ainsi que notre analyse technique des cours de Bourse Airbus pour éventuellement trader l'action Airbus.

Comment investir en bourse dans l'action Airbus ? Retrouvez les perspectives d'investissement dans l'action Airbus en Bourse en 2025.

Quelle est la mission et ambition de l'entreprise Airbus ?

Airbus se positionne comme un pionnier mondial dans le secteur de l'aérospatial et de la défense. Sa mission : réinventer l'aviation pour un monde plus durable et interconnecté. Leader dans les avions commerciaux, les hélicoptères et les solutions de défense, Airbus s'engage également à réduire les émissions de CO₂ grâce à des initiatives comme ZEROe, visant à développer le premier avion commercial à hydrogène d'ici 2035​.

​L'entreprise Airbus se distingue par des ambitions fortes :

d'une part, accélérer la décarbonation de l'industrie aérospatiale grâce à des carburants durables (SAF) et des technologies innovantes comme les moteurs hybrides ;

d'autre part, consolider son rôle de leader mondial en augmentant ses capacités de production et en répondant à une demande croissante pour des avions plus efficaces et économes.

Quelle est la stratégie de l'entreprise Airbus pour dominer le marché ?

Airbus articule son développement autour de quatre piliers stratégiques clés :

Innovation durable

L'entreprise Airbus investit massivement dans des technologies révolutionnaires, comme les avions à hydrogène et les systèmes de propulsion hybrides. La montée en cadence des programmes A320 et A350 est également prioritaire pour répondre aux besoins du marché post-pandémie​.

Transformation industrielle

Airbus modernise ses chaînes d'assemblage, avec de nouvelles lignes de production pour la famille A320 en Chine et aux États-Unis, et la mise en service de nouveaux centres de production automatisés en Europe​.

​Expansion internationale

L'entreprise renforce sa présence mondiale en s'appuyant sur une stratégie diversifiée, notamment avec des partenariats en Asie et une augmentation des capacités de production en Amérique​.

Leadership dans la défense et l'espace

En se concentrant sur des programmes phares comme l'A400M et le système de combat aérien du futur (FCAS), Airbus s'impose comme un acteur clé de la défense européenne​.

Quelles sont les forces et faiblesses d'Airbus ?

Forces et faiblesses d'Airbus

Quelles sont les activités d'Airbus ?

Avions commerciaux : le cœur de métier

Pour les 9 premiers mois de 2024, Airbus a livré 497 avions commerciaux, en légère hausse par rapport aux 488 livraisons sur la même période en 2023. Ces résultats sont tirés par les programmes :

A320neo : Airbus continue de monter en cadence pour répondre à une demande mondiale soutenue ;

A350 : l'entreprise vise une production mensuelle de 12 appareils d'ici 2028​​.

Le carnet de commandes atteint 8 749 avions, garantissant une activité solide sur le long terme. Sur cette période, le chiffre d'affaires des avions commerciaux a progressé de 4 % pour atteindre 36,3 milliards d'euros​

Hélicoptères : une diversification stratégique

Avec 190 unités livrées sur les 9 premiers mois de 2024 (contre 197 sur la même période en 2023), Airbus Helicopters enregistre un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros, en hausse de 5 %. Les commandes sont portées par des modèles phares comme le Super Puma et des services performants.

Défense et Espace : des opportunités et des défis

La division Défense et Espace affiche un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros (+7 %) sur les 9 premiers mois de 2024. Malgré une demande robuste pour l'A400M et les systèmes de satellites, les charges liées à des révisions de programmes spatiaux ont entraîné une perte opérationnelle de -661 millions d'euros

Répartition du CA à l'international

La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante : Europe (39,3 %), Asie-Pacifique (28,6 %), Amérique du Nord (21,1 %), Moyen-Orient (6 %), Amérique latine (2,7 %) et autres (2,3 %).

Analyse fondamentale de l'action Airbus

Commentaires du PDG d'Airbus à la suite de la publication des résultats

Guillaume Faury, PDG d'Airbus, a souligné la résilience de l'entreprise dans un contexte marqué par des défis opérationnels et géopolitiques. Il a mis en avant la performance solide des livraisons d'avions commerciaux, qui reflètent une demande mondiale soutenue, ainsi que les efforts de transformation en cours dans les divisions Défense et Espace. Faury a également insisté sur l'importance des investissements dans les technologies durables et l'innovation industrielle pour sécuriser la croissance future. « Nous restons concentrés sur nos priorités stratégiques, notamment l'accélération de nos cadences de production et la préparation de la prochaine génération d'aéronefs », a-t-il déclaré.

Le PDG Airbus s'est également montré confiant quant à la capacité d'Airbus à atteindre ses objectifs annuels, grâce à un carnet de commandes robuste et à une gestion proactive des chaînes d'approvisionnement, malgré les tensions persistantes.

Analyse du Chiffre d'affaires Airbus

Pour les 9 premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires consolidé d'Airbus s'élève à 44,5 milliards d'euros, en hausse de 5 % par rapport aux 42,6 milliards d'euros enregistrés sur la même période en 2023. Cette croissance est principalement portée par la hausse des livraisons d'avions commerciaux, représentant plus de 80 % des revenus totaux

Analyse des bénéfices Airbus

L'EBIT ajusté (résultat opérationnel avant éléments exceptionnels) atteint 2,8 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2024, en recul de 23 % par rapport à la même période en 2023. Cette baisse reflète les investissements accrus dans la montée en cadence des programmes.

L'EBIT reporté est légèrement inférieur à 2,7 milliards d'euros, intégrant des ajustements négatifs de -108 millions d'euros, notamment liés à des effets de change​.

Le résultat net s'élève à 1,8 milliard d'euros, en baisse de 22 % par rapport à la même période en 2023, ce qui correspond à un bénéfice par action (BPA) de 2,29 euros

Analyse du flux de trésorerie d'Airbus

Le flux de trésorerie disponible (avant financements-clients) est négatif à -845 millions d'euros. Cette situation s'explique par l'accumulation de stocks pour soutenir les livraisons du 4ᵉ trimestre et les efforts pour accélérer la production​

Quelles perspectives pour Airbus ?

Pour l'ensemble de l'année 2024, Airbus table sur 770 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté de 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible d'environ 3,5 milliards d'euros, reflétant une amélioration grâce aux livraisons du 4ᵉ trimestre.

Analyse technique de l'action Airbus en Bourse

Analyse graphique de l'action Airbus

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG.com, données à titre indicatif

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG.com, données à titre indicatif

Analyse technique de l'action Airbus

Sur les 12 derniers mois, l'action Airbus est en hausse de 9,66 %. Le titre Airbus a suivi une tendance haussière de décembre 2023 à mars 2024 en progressant de 20,8 % avant de se heurter à la résistance des 172 euros (en vert sur le graphique). Le cours de Bourse Airbus a par la suite suivi une tendance baissière et est venu tester le support des 127 euros (en jaune sur le graphique) à quatre reprises avant de rebondir. Le titre Airbus clôture au 06/12/2024 à 155,1 euros par action. La tendance à moyen terme est plutôt positive avec une moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique) au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique). La tendance à court terme de l'action Airbus est aussi positive avec une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. La MACD est positive et au-dessus de sa ligne de signal. Attention à une éventuelle correction technique sur le court terme car le RSI stochastique est en zone de surachat.

Faut-il acheter l'action Airbus en 2025 ? Notre avis sur Airbus

Airbus reste une entreprise solide, portée par une demande mondiale croissante et des initiatives pionnières en matière de durabilité. Toutefois, les défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à la rentabilité de la division Défense et Espace nécessitent une attention particulière. Pour les investisseurs cherchant une exposition au secteur de l'aérospatial, l'action Airbus apparaît comme une valeur stratégique à moyen et long terme.

Source des images : Freepik

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Les Turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides.

Découvrez également cet article sur Café de la Bourse