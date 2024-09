Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Acticor: un appel d'offres pour poursuivre le développement information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 14:16









(CercleFinance.com) - L'action Acticor Biotech était réservée à la hausse vendredi en Bourse de Paris suite au lancement d'un appel d'offres dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet la société.



L'entreprise biopharmaceutique indique que l'appel d'offres, ouvert jusqu'au 15 octobre, porte sur la présentation d'un plan de continuation, ou à défaut, d'un plan de cession auprès d'un ou plusieurs repreneurs.



Acticor est à la recherche de nouveaux investisseurs après l'échec, ce printemps, de son étude clinique de phase 2/3 dans le traitement de l'AVC, qui avait eu pour conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.



Le Tribunal de commerce de Paris se prononcera le 3 octobre sur la prorogation de cette procédure, avec l'objectif d'évaluer toutes les solutions lui permettant de poursuivre le développement de l'entreprise.



Acticor - qui est à l'origine du glenzocimab, un fragment d'anticorps monoclonal humanisé pour le traitement des urgences cardiovasculaires et des maladies thrombotiques aigues - estime être en mesure de financer ses opérations jusqu'en janvier 2025.



Au moment de sa dernière cotation, à 11h40, le titre affichait une hausse de plus de 28%.





Valeurs associées ACTICOR BIOTECH 0,54 EUR Euronext Paris +28,57%