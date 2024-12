Acticor Biotech: vers un placement en liquidation judiciaire information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - Acticor Biotech a annoncé hier soir avoir déposé une requête de conversion de la procédure de redressement judiciaire dont la société société biopharmaceutique fait actuellement l'objet en liquidation judiciaire.



La requête auprès du Tribunal de Commerce de Paris sera examinée lors d'une audience prévue le 19 décembre.



Pour mémoire, l'entreprise spécialisée dans le traitement de l'AVC avait obtenu en octobre un délai de la part de la justice afin de trouver de nouveaux investisseurs ou un repreneur.



Suite à l'échec, en juillet dernier, de son essai de phase 2/3 dans le traitement de la thrombectomie mécanique dans l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu, Acticor avait déclaré ne disposer d'un horizon de trésorerie que jusqu'au mois de janvier 2025.



A la Bourse de Paris, la cotation du titre était suspendue dans l'attente des prochaines étapes de la procédure.





