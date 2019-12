Actiam nomme un CEO provisoire

(NEWSManagers.com) - La société de gestion néerlandaise Actiam, spécialiste des investissements durables, a nommé Wim Borgdorff en tant que directeur général par intérim. Cela fait suite à l' annonce le 22 octobre du départ du CEO actuel, Hans van Houwelingen, qui va poursuivre sa carrière à l' extérieur du groupe.

Wim Borgdorff est co-fondateur d' AlpInvest Partners et était responsable des investissements, des solutions d' investissements et placements secondaires de 2002 à 2013. Auparavant, il était managing director d' APG Investments, gérant des placements immobiliers et alternatifs.