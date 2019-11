Actiam lance un fonds dette émergente durable

(NEWSManagers.com) - La société de gestion néerlandaise Actiam, spécialisée dans la gestion durable, a lancé le fonds Actiam (L) Sustainable Emerging Markets Debt Fund, un fonds de dette émergente durable.

Ce fonds géré activement est investi dans des obligations gouvernementales et des obligations d' entreprises publiques dans les marchés émergents. Tous les investissements ont une note ESG. La note ESG du portefeuille sera toujours supérieure à la note ESG de l' indice. Le fonds vise aussi à dégager un rendement au moins égal à celui de l' indice.

L' équipe de gestion se base sur la solidité fondamentale des économies (et non leur poids dans le marché). Plusieurs sujets socio-éthiques sont étudiés lors de l' analyse du risque pays et des opportunités de croissance économiques à long terme : les droits humains, la liberté politique, la bonne gouvernance et les armes controversées. Le fonds exclut les sociétés pétrolières et gazières.

Le fonds est géré par Ruben Smit et Pim Burggraeve, qui font partie de l' équipe obligataire et multi-classes d' actifs.