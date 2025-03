Actia Group: le titre se distingue, 'cash flow' 2024 record information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 11:38









(CercleFinance.com) - Actia signe l'une des plus fortes hausses du marché parisien vendredi après avoir généré un cash-flow libre d'un montant record l'an dernier.



Le fabricant de composants électroniques dit avoir dégagé un 'free cash flow' de 51,4 millions d'euros en 2024, ce qui lui a permis de réduire son endettement net de 37,8 millions.



Celui-ci a été ramené à 150,1 millions d'euros, par rapport à 187,9 millions d'euros au 31 décembre 2023.



Si son chiffre d'affaires consolidé a reculé de 7,6% à 535,1 millions d'euros, son Ebitda s'est accru à 61,7 millions d'euros, contre 42 millions en 2023, pour une marge opérationnelle de 11,5%, contre 7,3% un an plus tôt.



Dans un communiqué, la société dit avoir tiré parti des actions structurelles de rationalisation menées au niveau de son outil industriel.



Au vu du contexte économique actuel, Actia dit cependant rester prudent quant à la dynamique de sa division automobile Mobility, qui représente 75% des ventes du groupe.



Il estime néanmoins que la poursuite de la croissance de ses trois autres divisions (aérospatial, énergie et ingénierie) devrait lui permettre de stabiliser le chiffre d'affaires 2025 au niveau de celui de cette année, soit environ 535 millions d'euros.



Avec la mise en production de nouvelles familles de produits, Actia maintient son objectif de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2028.



Suite à cette publication, l'action progressait de plus de 7% jeudi matin à la Bourse de Paris, ce qui porte à plus de 25% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées ACTIA GROUP 3,2600 EUR Euronext Paris +4,82%