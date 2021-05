ACTIA GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2021

L'activité du 1er trimestre 2021 d'ACTIA Group, à 113,2 M€, enregistre un recul de qui témoigne du ralentissement de la production, liée à la pénurie de composants électroniques, affectant une partie de la division Automotive. Avec une base de comparaison plus favorable, l'activité Télécom, à 13,2 M€, est en croissance de +52,4 %. Centrée sur de plus petites séries qui limitent les tensions d'approvisionnement en électronique de pointe, l'activité bénéficie de ses contrats sur des cycles longs. La mise en œuvre d'une équipe dédiée à la gestion de la crise des semi-conducteurs a permis de limiter les retards et d'acquérir des composants auprès de brokers. Ainsi, les négociations permanentes ont abouti à un meilleur niveau de livraisons des fabricants, supérieur à leurs premières annonces. Sur le plan commercial, les équipes sont fortement mobilisées et un succès majeur a été remporté dans le domaine du satellite, bénéficiant aux deux divisions, pour plus de 150 M€ sur 5 ans, avec un démarrage de production prévu fin 2022.