ACTIA GROUP : Avancement de la cession de la Division Power

Dans ses communiqués des 29 mars et 19 mai, ACTIA a notamment annoncé être entrée en négociation exclusive pour la cession de la Division Power, spécialisée dans l’électrification des véhicules, à Plastic Omnium.



ACTIA Group informe que les travaux menés ont permis d’aboutir à un accord avec Plastic Omnium, conduisant à un signing en date du 26 juin 2022. Les prochaines semaines vont être consacrées à la finalisation de la documentation juridique et à la levée de conditions suspensives mineures en vue d’aboutir à un closing au milieu de l’été.



Cette cession permet à ACTIA d’inscrire sa Division Power dans la poursuite d’un projet industriel pérenne et de concentrer les efforts d’ACTIA sur l’électronique embarquée au service de la mobilité et de la gestion de l’énergie. Les ressources résultant de la cession seront utilisées pour désendetter ACTIA à hauteur d’environ 50 M€. Pour mémoire, ACTIA avait conclu le 21 avril 2022 une première opération concernant la vente de l’activité Contrôle Technique & Équipements de garage au Groupe BASE, pour un montant de 12 M€. Ces deux opérations renforcent la structure financière d’ACTIA qui vise toujours d’atteindre, à une échéance de 4 ans et indépendamment de ces opérations, un chiffre d’affaires de plus de 800 M€.