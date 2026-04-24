ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 24 avril 2026 à 18h00

ACTIA GROUP

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2025

Le Rapport Annuel d'ACTIA Group pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 a été mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le jeudi 23 avril 2026.

Ce document intègre notamment :

Le rapport financier annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2025,

Le rapport de gestion du Groupe,

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise,

Le descriptif du programme de rachat d'actions,

Le projet de résolutions à l'Assemblée Générale,

Les rapports des Commissaires aux comptes.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet d'ACTIA : www.actia.com dans la rubrique « Investisseurs » puis « Information financière » : « Rapports annuels ».

L'Assemblée Générale Mixte sera convoquée pour le jeudi 28 mai 2026 à 17h00, en son siège social, et proposera la distribution d'un dividende de 0,12 euro par action.

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À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter une électronique au service des grands enjeux des secteurs de la mobilité terrestre, de l'aéronautique et du spatial, ou de l'énergie.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe en faveur de la transition énergétique, de la durabilité, de la sécurité et de la connectivité. Cette maîtrise de la conception et de la production des solutions signées ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2025 : 535,4 M€.

Près de 3 800 collaborateurs dans le monde, dont environ 1 500 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 17 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext Growth Paris

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ALATI – Reuters : ALATI.PA – Bloomberg : ALATI:FP

Indices : Euronext Growth All Shares – Euronext Tech Croissance – Euronext Helios Space – GSO25 (indice boursier régional)

CONTACTS

ACTIA - Catherine Mallet - Tél. : 05 61 17 61 98 – contact.investisseurs@actia.fr

ACTUS Finance & Communication - Marie Calleux - Tél. : 01 53 65 68 68 – actia@actus.fr

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 : mercredi 20 mai 2026 (7h00)

: mercredi 20 mai 2026 (7h00) Assemblée Générale : jeudi 28 mai à 17h au siège social (Toulouse)

: jeudi 28 mai à 17h au siège social (Toulouse) Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 : mercredi 5 août 2026 (7h00)