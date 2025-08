ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2EME TRIMESTRE 2025 ET DU 1ER SEMESTRE 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 5 août 2025 à 7h00

ACTIA GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2 ème TRIMESTRE 2025 ET DU 1 er SEMESTRE 2025

Stabilisation de l'activité dans un environnement économique mondial toujours incertain

Au 2 ème trimestre 2025, ACTIA Group réalise un chiffre d'affaires consolidé de 140,6 M€, en légère progression de +0,7 % par rapport à la même période de 2024. Sur le 1 er semestre 2025, le chiffre d'affaires s'établit à 266,4 M€, en retrait de - 4,7 %, principalement en raison du ralentissement anticipé de l'activité de la division Mobility. Les autres divisions du Groupe confirment leur dynamique de croissance des ventes : +16,4 % pour Aerospace, +30,3 % pour Energy et +2,8 % pour Engineering Services, illustrant la pertinence de la stratégie de diversification mise en œuvre depuis plusieurs années. Les performances en France et à l'international sont contrastées entre le 1 er et le 2 ème trimestre : la France (41,8 % du CA du Groupe) enregistre une légère croissance (+1,2 %) tandis que l'international recule de -6,4 % malgré un meilleur 2 ème trimestre 2025 (+4,0 %).

Face aux perpétuels enjeux de compétitivité et pour accompagner les évolutions technologiques de ses marchés, le Groupe poursuit l'adaptation de son outil industriel, tant en France que dans ses structures à l'international. Ces transformations s'inscrivent dans une logique de performance durable et de dialogue social, avec l'objectif de sécuriser les conditions de la montée en charge future, en ligne avec la feuille de route stratégique du Groupe. Dans un environnement économique qui reste perturbé à l'échelle mondiale, le Groupe confirme son objectif de stabilisation du chiffre d'affaires annuel 2025 autour du niveau de 2024.

Chiffre d'affaires consolidé en M€, IFRS 2025 (1) 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 125,8 139,8 -14,0 -10,0 % dont total des ventes (2) 138,1 151,6 -13,5 -8,9 % dont intra-groupes -12,3 -11,8 +0,5 +4,4 % 2 ème trimestre 140,6 139,7 +0,9 +0,7 % dont total des ventes (2) 151,5 150,2 +1,3 +0,9 % dont intra-groupes -10,8 -10,5 +0,4 +3,4 % 1 er semestre 266,4 279,5 -13,1 -4,7 % dont total des ventes (2) 289,6 301,8 -12,2 -4,0 % dont intra-groupes -23,2 -22,3 +0,9 +3,9 %

(1) Données non auditées.

(2) Le chiffre d'affaires consolidé correspond aux ventes desquelles sont soustraites les facturations intra-groupes.

La division Mobility conçoit et fabrique des équipements et systèmes électroniques embarqués pour adresser les différents enjeux de la mobilité terrestre dans les domaines du transport routier et ferroviaire, du transport de marchandises et de personnes, des engins pour l'agriculture et la construction. La large gamme de solutions et les services associés intègrent des technologies intelligentes et évolutives pour améliorer l'expérience utilisateur, favoriser la transition énergétique, contribuer à la durabilité des véhicules, et accélérer l'évolution vers de nouvelles générations de véhicules digitalisés (véhicules pilotés par le logiciel, véhicules électriques, véhicules autonomes…). Cette division porte également les activités EMS* du Groupe, en particulier dans le domaine de la domotique.

Division Mobility, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 103,4 122,8 -19,5 -15,9 % 2 ème trimestre 112,2 115,5 -3,3 -2,9 % 1 er semestre 215,5 238,3 -22,8 -9,6 %

Au 2 ème trimestre 2025, la division Mobility génère des ventes de 112,2 M€, soit 74,0 % des ventes du Groupe contre 76,9 % un an plus tôt. Même si les difficultés du secteur Automotive en Europe se poursuivent, la division a bénéficié de l'entrée en vigueur de nouvelles exigences réglementaires (RED II) qui ont conduit certains clients, notamment dans le domaine des Poids Lourds, à orienter leurs commandes sur les anciennes générations de produits. Cette dynamique a temporairement soutenu l'activité du 2 ème trimestre, au détriment du 3 ème trimestre qui devrait refléter un effet de décalage de la demande pour les nouvelles générations de produits développés par ACTIA. Des jalons techniques importants ont été concrétisés dans le développement des nouvelles architectures électroniques centralisées (calculateurs zonaux et HPC**), notamment pour des applications dans les segments clés du Poids Lourds et des Engins Spéciaux. L'activité dans le domaine des Bus & Cars a continué d'être portée par les contrats remportés en Chine, dont les véhicules rencontrent un succès croissant à l'international. Dans le Ferroviaire, les ventes reculent sensiblement, en raison de la finalisation au 2 ème trimestre 2024 de programmes (notamment pour les Jeux Olympiques) qui avaient fortement contribué à l'activité un an plus tôt. Les nouveaux contrats, notamment à l'international avec Alstom, sont pour l'heure majoritairement en phase d'ingénierie, sans livraisons significatives attendues avant mi-2026. Les succès commerciaux restent nombreux sur ce segment, et ACTIA poursuit la reconfiguration de cette activité Rail, en particulier sur Millau, pour mieux saisir les opportunités de ce marché et maximiser la performance à l'entrée en production des futurs programmes.

La division Aerospace conçoit et fabrique des systèmes d'électronique embarquée pour l'Aéronautique et le Spatial ainsi que des solutions complètes et intégrées pour les télécommunications par satellite.

Division Aerospace, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 15,8 13,2 +2,7 +20,1 % 2 ème trimestre 20,6 18,1 +2,5 +13,7 % 1 er semestre 36,5 31,3 +5,1 +16,4 %

Au 2 ème trimestre 2025, la division Aerospace affiche, de nouveau, une croissance soutenue de ses ventes, en hausse de +13,7 % à 20,6 M€. Cette performance reflète les progressions en France et en Suède, une dynamique renforcée des grands clients européens dans le domaine de la Défense, ainsi que l'effet de l'intégration de STEEL Electronique, consolidée depuis le 1 er juin 2024. La division Aerospace confirme son positionnement de systémier avec une offre globale incluant des solutions clés en main, suscitant un fort intérêt à l'export.

La division Energy développe, intègre et met en œuvre des solutions novatrices pour la gestion, le transport et la distribution de l'énergie électrique pour les grands acteurs de l'énergie.

Division Energy, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 8,2 6,0 +2,2 +36,9 % 2 ème trimestre 7,5 6,0 +1,4 +23,7 % 1 er semestre 15,7 12,1 +3,7 +30,3 %

Au 2 ème trimestre 2025, la division Energy enregistre une croissance de +23,7 % à 7,5 M€, en ligne avec sa trajectoire de développement, portée notamment par le succès des solutions et équipements pour la gestion intelligente des réseaux. Cette hausse reflète le bon déploiement des solutions sur les réseaux d'énergie en France ainsi que la poursuite des contrats gagnés en Afrique dans le domaine de l'optimisation des infrastructures de distribution électrique et des réseaux intelligents.

La division Engineering Services assure la conception et le développement de produits et de systèmes embarqués, augmentés de services logiciels pour les secteurs de la mobilité et de l'industrie.

Division Engineering, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 9,2 8,7 +0,5 +5,9 % 2 ème trimestre 9,7 9,7 +0,0 +0,0 % 1 er semestre 18,9 18,3 +0,5 +2,8 %

Au 2 ème trimestre 2025, la division Engineering réalise un chiffre d'affaires de 9,7 M€, stable par rapport à la même période en 2024. L'expertise d'ACTIA continue d'être plébiscité, notamment dans le domaine des systèmes embarqués pour véhicules et du Software Defined Vehicle (SDV) et également pour de grands comptes européens du secteur de l'électronique.

PERSPECTIVES 2025 (rappel)

La performance contrastée des différentes divisions au 1 er semestre 2025 reflète les dynamiques hétérogènes des marchés adressés par ACTIA, mais confirme la solidité de son positionnement technologique et industriel. Dans le contexte économique actuel, ACTIA Group reste prudent quant à la dynamique de sa division Mobility. La poursuite de la croissance des 3 autres divisions (Aerospace, Energy et Engineering Services) devrait néanmoins permettre de stabiliser le chiffre d'affaires 2025 au niveau de celui de 2024, soit environ 535 M€.

Face à cet environnement, ACTIA poursuit l'adaptation de son outil industriel dans le cadre d'un programme global de rationalisation destiné à aligner l'organisation et les capacités de production sur les réalités actuelles des marchés, tout en préservant des marges de manœuvre permettant le cas échéant un rebond rapide. Les différents sites et leur organisation continuent ainsi d'évoluer pour gagner en compétitivité, accompagner les évolutions technologiques et préserver, dans le temps, les savoir-faire du Groupe. Ce programme s'accompagne également d'efforts renforcés de préservation du cash et de réduction des stocks, dans la continuité des initiatives engagées avec succès l'année précédente.

Moteur de l'innovation, ACTIA Group évolue naturellement vers les technologies de véhicules définis par logiciel (Software Defined Vehicle), l'intelligence artificielle et l'éco-conception, qui est le principal levier du Groupe dans sa contribution à la décarbonation.

En 2026, la mise en production de nouvelles familles de produits renforcera la trajectoire de croissance d'ACTIA Group vers son objectif de 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

* EMS : Electronics Manufacturing & Services

**HPC : High Performance Computing

À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter une électronique au service des grands enjeux des secteurs de la mobilité terrestre, de l'aéronautique et du spatial, ou de l'énergie.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe en faveur de la transition énergétique, de la durabilité, de la sécurité et de la connectivité. Cette maîtrise de la conception et de la production des solutions signées ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2024 : 535,1 M€.

Près de 4 000 collaborateurs dans le monde, dont environ 1 450 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

