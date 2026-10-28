Acteos sur la bonne voie après des améliorations au premier semestre

Au premier semestre 2026, l'éditeur de progiciels d'optimisation de la chaîne logistique a vu les effets tangibles de son recentrage stratégique sur son coeur de métier.

Sur les six premiers mois de son exercice, Acteos a dégagé un chiffre d'affaires stable à 4,16 millions d'euros (4,14 millions d'euros un an plus tôt). Dans le détail, le pôle Software, les activités logicielles dédiées à la supply chain, a vu ses revenus croître de 16,6%, à 3,1 millions d'euros, compensant le repli anticipé des activités Mobilité.

Portée par la part accrue du logiciel, dont la marge brute normative dépasse 90% contre 20% pour la mobilité, la marge brute s'est installée à 11,4% pour s'établir à 2,98 millions d'euros, soit 71,7% du chiffre d'affaires (contre 64,6% au premier semestre 2025).

Ce gain de marge, couplé à une gestion des charges (les frais de personnel reculant à 41,5% du chiffre d'affaires contre 48,0% un an plus tôt), a transformé la structure de rentabilité. L'Ebitda a bondi à 488 000 euros, contre 34 000 euros au premier semestre 2025. Le résultat opérationnel est repassé dans le vert avec un bénéfice de 10 000 euros, contre une perte opérationnelle de 480 000 euros un an auparavant.

Enfin, la perte nette part du groupe a été ramenée à 100 000 euros, loin des 620 000 euros constatés au premier semestre 2025.

Pour la suite de l'exercice 2026, la direction réaffirme sa confiance, misant sur l'accélération de ses ventes en mode SaaS et la progression de son revenu récurrent annuel (ARR) pour consolider cette dynamique bénéficiaire.