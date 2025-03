ACTEOS : Résultats annuels 2024



Des résultats impactés par le ralentissement de l’activité au second semestre et les sorties du périmètre du Groupe

2025 : priorité au retour à la rentabilité



Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2024 arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu le 13 mars 2025.



Evolution du périmètre de consolidation

Au cours du second semestre 2024, le Groupe a procédé à la cession de ses deux filiales allemandes Acteos Gmbh et Acteos Beteiligungs, ainsi qu’à la liquidation de sa filiale libanaise Acteos SARL Liban en sommeil depuis plusieurs années.

Les deux filiales allemandes cédées le 30 novembre 2024, restent intégrées dans la consolidation des onze premiers mois de l’exercice. Pour rappel ces opérations ont été motivées par les performances insuffisantes enregistrées en Allemagne associées à des synergies limitées sur les activités Software.



Au global, les écritures de déconsolidation liées à ces évolutions de périmètres impactent positivement les résultats de l’exercice à hauteur de 0,8 M€.

Depuis le 1er janvier 2025, l’activité du Groupe est adossée à deux sociétés : la société mère Acteos France et sa filiale libanaise Acteos SAL Production.



Des retards dans les prises de commandes qui pénalisent l’activité du second semestre