ACTEOS : Chiffre d'Affaires S1 2023

Au titre du premier semestre 2023, ACTEOS enregistre un chiffre d’affaires de 6,9 M€ contre 8,2 M€ sur la même période de 2022 (-15,9%). Ce repli intègre une base de comparaison défavorable après un premier semestre 2022 en croissance de 17,7%, porté par les performances exceptionnelles enregistrées l’an passé sur l’activité Mobilité en France. Cette situation perdurera sur le second semestre de l’exercice 2023.

Ralentissement anticipé dans la Mobilité, activité Software en progression

Dans la Mobilité, le premier semestre 2022 avait bénéficié d’un fort effet de rattrapage avec la reprise des investissements post-COVID. Ce contexte favorable avait permis à l’activité d’afficher une croissance de plus de 33% sur le premier semestre 2022. Cette base de comparaison particulièrement exigeante associée à un ralentissement conjoncturel des prises de commandes au cours des derniers mois pèse sur le chiffre d’affaires en repli de plus de 42% sur le premier semestre 2023.

L’activité Software est quant à elle mieux orientée avec un chiffre d’affaires en croissance de plus de 3% au premier semestre à 4,9 M€. Ce démarrage positif reflète les premiers bénéfices de la réorganisation technique et commerciale opérée au cours des derniers mois. Avec des équipes renouvelées et stabilisées ACTEOS est reparti en conquête avec déjà des résultats concrets dans la transformation extension du portefeuille client. Cette tendance favorable devrait se confirmer au cours des prochains mois.