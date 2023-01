Acteos : Chiffre d'affaires 2022

Croissance de l’activité de plus de 50% en 2022

Chiffre d’affaires historique de 19,5 M€

Résultats annuels attendus en amélioration



Acteos, éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux métiers de la Supply Chain, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2022.



Accélération de la croissance sur le second semestre : +89%



Après un premier semestre en progression de 17,7%, le chiffre d’affaires du second semestre ressort à plus de 11,2 M€, en hausse de près de 89%. Grâce à cette accélération, le chiffre d’affaires de l’année s’établit à près de 19,5 M€, en progression de 50,2%.



Cette performance historique a été portée par l’activité Mobilité multipliée par 2,6 à près de 10,3 M€. Cette progression est directement liée aux commandes exceptionnelles enregistrées et exécutées en France au cours de l’année. Sur l’exercice l’activité Mobilité concentre 52,8% du chiffre d’affaires total contre 30,4% en en 2021.



Comme anticipé, la croissance a été moins soutenue sur l’activité Software (47,2% du CA total) en croissance de 1,8% à près de 9,2 M€. Après une année 2022 focalisée sur la réorganisation de la force commerciale, une reprise plus soutenue des prises de commandes est attendue en 2023.



Toutes les zones géographiques ont contribué à la forte croissance de l’exercice.



France : progression annuelle de 63% portée par l’activité Mobilité