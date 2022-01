ACTEOS : Chiffre d'affaires 2021

Un chiffre d’affaires en repli malgré la croissance des activités Software

Une activité Mobilité fortement pénalisée par des reports de commandes significatives dans un contexte de marché toujours attentiste



Acteos, éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux métiers de la Supply Chain, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2021.



Une activité toujours impactée par l’attentisme des donneurs d’ordre face à la persistance de la crise sanitaire : un impact fort sur l’activité Mobilité, une bonne résistance sur l’activité Software



Sur l’exercice, le chiffre d’affaires total ressort à 13,0 M€ en repli de 18,9%. Après un premier semestre stable qui bénéficiait encore de l’exécution de commandes importantes, le second semestre s’est inscrit en net repli, pénalisé, comme anticipé, par la faiblesse des investissements de donneurs d’ordre toujours attentiste face à la persistance de la crise sanitaire. Cette situation a particulièrement pesé sur l’activité Mobilité en repli de plus de 46% sur l’année à 3,9 M€. Les performances ont été plus satisfaisantes sur l’activité Software, en croissance de 4,4% sur l’exercice à plus de 9 M€ (près de 70% de l’activité totale de l’exercice).