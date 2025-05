ACS: le bénéfice du premier trimestre tiré par les Etats-Unis et l'Australie

Florentino Perez, PDG du groupe de constrcution ACS. ( AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU )

Le groupe espagnol de construction ACS a vu son bénéfice net progresser de 8% au premier trimestre, en raison notamment d'une activité soutenue aux Etats-Unis et en Australie, alors que son carnet de commandes se situe à un niveau record.

Le groupe dirigé par Florentino Perez, également président du Real Madrid, a dégagé au total 191 millions d'euros de profits entre janvier et mars, contre 177 millions au premier trimestre 2024, selon les résultats publiés mardi par l'entreprise.

Ce résultats est conforme aux attentes des analystes interrogés par Factset, qui tablaient en moyenne sur 193 millions d'euros de bénéfice net.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a, pour sa part, atteint 11,79 milliards d'euros, contre 8,7 milliards voilà un an. Près des deux tiers de ce chiffre d'affaires a été réalisé aux Etats-Unis et au Canada, contre 19% en Australie et 8% en Espagne, précise le groupe dans son communiqué.

Le groupe espagnol attribue cette forte dynamique aux bons résultats engrangés par sa filiale Turner aux Etats-Unis, avec la signature de nombreux contrats pour la construction d'enceintes sportives et de centres de données, secteur en pleine effervescence.

Le bénéfice de sa branche "construction", son cœur de métier, a ainsi bondi de 33%, à 50 millions d'euros. Cela a permis de compenser les résultats décevants (-23%) de sa branche "infrastructures", chargée de gérer les autoroutes dont le groupe a la concession.

Le géant espagnol, concurrent du français Vinci, avait expliqué ces derniers mois cette évolution par les hausses fiscales décidées sur les péages autoroutiers en France, qui ont pénalisé les résultats d'Albertis, dont il est copropriétaire avec l'italien Atlantia.

Le groupe de Florentino Perez, dont la filiale Abertis a annoncé fin février l'acquisition de 51% de l'autoroute A63, reliant Irun à Bordeaux, se dit par ailleurs optimiste pour les prochains trimestres, en raison notamment des nombreux contrats remportés ces derniers mois.

Le carnet de commande du géant espagnol se situait ainsi à 90,8 milliards d'euros fin mars, soit "16,5% de plus qu'au premier trimestre" de 2024, précise le communiqué, qui évoque des chiffres "historiques".