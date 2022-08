Acquisition par acheter-louer.fr du solde du capital de la PropTech ALLO DATA

PARIS , 30 août 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr , spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, annonce le rachat du solde des actions de la société Allo Data, représentant 37% de son capital social, intervenu le 28 juillet 2022. Le groupe Acheter-Louer.fr avait fait l'acquisition de 63% du capital social de la société Allo Data le 19 mai dernier [1] . En conséquence, Acheter-Louer.fr détient dorénavant l'intégralité du capital de sa filiale Allo Data conformément au plan de marche annoncé en mai dernier. Ce rachat des 37% restants du capital d'Allo Data a été réglé en numéraire.

Cet acteur de la PropTech a développé une solution unique sur le marché au travers de sa plateforme et de son application de marketing digital Allô Mandat afin de faciliter la recherche de nouveaux mandats à destination des agents et mandataires immobiliers. Cette technologie DVM (Direct Voice Mail) associée à une pige immobilière informatisée permet d'automatiser la prospection de ces derniers tout en leur assurant une démarche personnalisée et non intrusive auprès des vendeurs particuliers.

Cette acquisition permet à Acheter-Louer.fr de renforcer son offre de services digitaux et innovants auprès des professionnels de l'immobilier en proposant la solution d'Allo Data à sa clientèle historique telle que les grands réseaux d'agences. Le Groupe va s'appuyer sur la technologie de sa filiale pour également développer des solutions dédiées aux constructeurs de maisons individuelles et aux agences de gestion locative.

Avec le rachat intégral d'Allo Data, Acheter-Louer.fr poursuit ses investissements ciblés dans le domaine de la PropTech et confirme sa volonté de renforcer sa gamme d'expertises avec des solutions innovantes. Après les prises de participations au sein des sociétés Kize, Enchères Immo, Cocoon-Immo et Adomos, le Groupe conforte sa stratégie de développement dans le domaine de la data et du digital afin de devenir le leader des solutions dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR00140072P8-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solution de Pige Immobilière

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat

Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobiliere virtuelle

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

