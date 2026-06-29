Acquisition inversée (RTO) : accord d’Euronext et reprise de cotation sous le nom Pyratz Corp. (MLPTZ)





• Accord d’Euronext Paris sur la procédure d’acquisition inversée (reverse take over) de la Société



• Reprise de la cotation envisagée début juillet 2026 sous la dénomination Pyratz Corp. et le mnémonique MLPTZ



• Réalisation définitive de l’apport en nature des actions Pyratzlabs à Pyratz Corp.





Paris, le 29 juin 2026





PYRATZ CORP. (anciennement Reboost Blockchain Corp.) (FR0013371507 – MLPTZ / Éligible PEA / PEA-PME), société spécialisée dans l’investissement stratégique et l’accompagnement de projets dans les technologies de frontière (intelligence artificielle, blockchain), annonce avoir reçu l’accord d’Euronext Paris sur la procédure d’acquisition inversée (reverse take over ou « RTO ») portant sur l’acquisition de la société Pyratzlabs par voie d’apport en nature.





Accord d’Euronext sur l’acquisition inversée (RTO)





Euronext Paris a confirmé son accord sur la procédure d’acquisition inversée de la Société dans le cadre de l’acquisition de la totalité des actions de la société Pyratzlabs. Cet accord lève la condition suspensive à laquelle était subordonnée la réalisation de l’apport en nature des actions Pyratzlabs, telle qu’approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2026.