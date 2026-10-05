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Acquisition en France pour Spie
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 17:49

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Le groupe européen des services multi-techniques de l'énergie et des communications a dévoilé l'achat de 94% du capital de Clauser, une société familiale spécialisée dans la maintenance industrielle et les installations électriques à haute intensité.

Fondée en 1963 et implantée à Saint-Jean-de-Maurienne et Dunkerque, Clauser s'appuie sur une centaine de collaborateurs. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 22 millions d'euros en 2025.

Cette opération de croissance externe permet à Spie Industrie de renforcer ses savoir-faire auprès des clients industriels électro-intensifs, en particulier dans la production et le traitement de l'aluminium ainsi que dans les procédés électro-chimiques.

Frédéric Toussaint, directeur général de SPIE Industrie (France), a indiqué que cette expertise constitue un levier pour soutenir l'électrification et la décarbonation des sites industriels en France. La famille Clauser a pour sa part souligné que ce rapprochement avec SPIE représente une étape structurante pour le développement futur de la société.

Le montant de l'acquisition n'a pas été dévoilé.

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