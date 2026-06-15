Ackman dévoile quatre nouveaux paris boursiers dans le cadre de son nouveau fonds

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L'investisseur milliardaire Bill Ackman a déclaré lundi avoir réalisé quatre nouveaux investissements qui seront détenus par ses fonds d'investissement, dont son tout dernier fonds, Pershing Square USA, et qu'il dévoilera l'identité de ces sociétés ultérieurement.

* M. Ackman a indiqué dans un message publié sur X qu'il dévoilera les noms lors de la publication du rapport du deuxième trimestre de la société d'investissement.

* Ackman a récemment ajouté Microsoft à son portefeuille , déclarant en mai qu'il avait constitué cette participation après la chute du cours de l'action.

* Les choix boursiers d'Ackman sont suivis de près à Wall Street et sur X par ses 2,4 millions d'abonnés.

* Ackman a déclaré que PSUS se négociait avec une décote d'environ 20 % par rapport à sa valeur liquidative. Il a expliqué que cette décote était due à des facteurs techniques à court terme liés à l'introduction en bourse en avril.