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Ackermans & van Haaren se renforce au capital de Van Moer Logistics
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 07:30

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Le conglomérat belge Ackermans & van Haaren (AvH) indique avoir conclu, par l'intermédiaire de sa filiale à 100%, AvH Growth Capital, un accord visant à porter sa participation dans Van Moer Logistics, un prestataire intégré de services logistiques, à 39,77%.

Actif dans le transport multimodal, la logistique portuaire et fluviale, l'entreposage, la logistique à valeur ajoutée, le transit et la logistique sur site, ce groupe est présent sur plus de 40 sites et emploie 2 200 personnes. Il gère une flotte de 400 camions et de 15 bateaux de navigation intérieure, ainsi que 850 000 m² d'entrepôts.

Depuis l'entrée d'Ackermans & van Haaren à son capital en 2021, le chiffre d'affaires de Van Moer Logistics est passé de 186 MEUR en 2020 à 344 MEUR en 2025, tandis que son EBITDA a presque triplé au cours de la même période pour atteindre 38,5 MEUR.

Malgré la persistance des tensions géopolitiques et des conflits commerciaux, qui créent un environnement de marché incertain, concurrentiel et sensible aux coûts, Van Moer Logistics a enregistré un solide 1er semestre 2026, grâce à son modèle d'affaires diversifié, selon AvH.

"Avec cet investissement complémentaire d'environ 11 MEUR dans Van Moer Logistics, nous renforçons notre partenariat réussi avec ses fondateurs, Jo Van Moer et Anne Verstraeten, ainsi qu'avec l'équipe de direction", explique Tom Bamelis, directeur financier et membre du comité exécutif d'AvH.

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