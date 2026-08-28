Ackermans & van Haaren relève son objectif de bénéfice net annuel

Ackermans & van Haaren (AvH) publie un bénéfice net en croissance de 24%, à 339,6 MEUR, au titre des 6 premiers mois de 2026, et revoit ses perspectives à la hausse pour anticiper désormais un bénéfice net en croissance de plus de 10% sur l'ensemble de l'exercice.

Le conglomérat belge, dont les activités vont des infrastructures maritimes (DEME) à la banque privée (Delen Private Bank et Bank Van Breda), revendique une "excellente performance des segments clés et une nette amélioration du Growth Capital".

Selon le groupe, DEME, Delen Private Bank, CFE et SIPEF "ont tous enregistré des résultats sensiblement supérieurs à ceux du 1er semestre 2025, déjà solides", soutenant la contribution de 322,8 MEUR ( 13%) des segments clés.

Le Growth Capital (activité d'investissements de croissance dans des entreprises) s'est nettement amélioré pour atteindre une contribution positive de 21,4 MEUR, grâce aux participations consolidées (y compris celles mises en équivalence).

S'attendant à ce que la forte dynamique bénéficiaire du 1er semestre 2026 se prolonge au second, son conseil d'administration estime que cela, sauf circonstances imprévues, devrait se traduire par une croissance du bénéfice net de plus de 10% sur l'ensemble de l'exercice.

Un investissement d'AvH dans l'aquaculture du saumon

Par ailleurs, AvH fait part de son entrée dans le secteur de l'aquaculture du saumon grâce à un investissement de 93 MEUR dans Grieg Aqua, la société holding qui détient 50,17% des actions du groupe norvégien coté en Bourse Grieg Seafood ASA.

A l'issue de l'opération, dont la finalisation est attendue au 4e trimestre de l'année, le groupe belge deviendra un actionnaire de référence à long terme, détenant une participation de 37,5% dans Grieg Aqua, aux côtés de la famille Grieg et de la Grieg Foundation.

AvH estime qu'il existe "d'importantes opportunités de renforcer davantage Grieg Seafood et de soutenir sa croissance, en s'appuyant sur son expertise opérationnelle, sa solide position régionale et ses capacités en matière de fusions-acquisitions".