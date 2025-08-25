 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Acheter-louer: procédure de sauvegarde prolongée de six mois
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 10:00

(Zonebourse.com) - Acheter-louer indique que le Tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 20 août, a décidé de proroger sa procédure de sauvegarde ouverte pour restructurer son passif, pour une période de six mois soit jusqu'au 11 février 2026.

Cette prorogation lui permettra de poursuivre ses discussions pour finaliser les solutions permettant de pérenniser l'activité du groupe et de maintenir les emplois, le temps de la recherche de solutions de financements pérennes.

Acheter-louer rappelle que cette procédure de sauvegarde concerne uniquement sa dette fournisseurs, sociales et bancaires et ne portera pas sur les OCEANE en circulation dont le remboursement s'effectue lors de leurs conversions.

Valeurs associées

ACHETERLOUER.FR
0,0008 EUR Euronext Paris +33,33%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

