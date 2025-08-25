Acheter-louer: procédure de sauvegarde prolongée de six mois
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 10:00
Cette prorogation lui permettra de poursuivre ses discussions pour finaliser les solutions permettant de pérenniser l'activité du groupe et de maintenir les emplois, le temps de la recherche de solutions de financements pérennes.
Acheter-louer rappelle que cette procédure de sauvegarde concerne uniquement sa dette fournisseurs, sociales et bancaires et ne portera pas sur les OCEANE en circulation dont le remboursement s'effectue lors de leurs conversions.
Valeurs associées
|0,0008 EUR
|Euronext Paris
|+33,33%
