Acheter-Louer.fr signe un partenariat stratégique avec WEEFLOW pour diffuser les annonces ACHETER-LOUER.FR sur la Marketplace Facebook

LES ULIS, France, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- ACHETER-LOUER.FR annonce la signature d'un partenariat stratégique avec la société WEEFLOW du groupe HELYS MEDIA, intégrateur Marketplace Facebook et spécialisé en solutions digitales destinées aux marchés de l'immobilier et de l'automobile.

La Marketplace Facebook est une place de marché en ligne permettant la mise en contact vendeurs et acheteurs au sein du réseau social depuis leur profil, autour de petites annonces en ligne. L'un des avantages de la Marketplace Facebook est de faciliter la mise en relation entre vendeurs et acheteurs. L'interface permet une recherche par catégorie, à une distance plus ou moins importante d'un point précis. Les acheteurs peuvent ainsi limiter leurs recherches à une certaine zone géographique. Utilisé chaque mois par plus d'une personne sur trois aux Etats-Unis, en France elle draine déjà un tiers des usagers de Facebook, soit plus de 800 millions de personnes qui se connectent à la plateforme chaque mois.

Ce partenariat exclusif prévoit la diffusion des annonces immobilières sur la Marketplace Facebook avec ACHETER-LOUER.FR, en tant qu'opérateur d'annonces immobilières, et WEEFLOW, en tant que partenaire technologique pour la gestion et la publication des flux d'annonces en automatique sur la Marketplace Facebook.

ACHETER-LOUER.FR assurera le développement commercial et apportera les annonces immobilières à diffuser sur la Marketplace Facebook.

De son côté, WEEFLOW assurera l'intégration, la diffusion et la gestion du flux des annonces immobilières d'ACHETER-LOUER.FR sur la Marketplace Facebook et proposera à ses clients de bénéficier de ce partenariat.

Très pertinent, ce partenariat gagnant/gagnant constitue pour ACHETER-LOUER.FR une étape importante. Avec plus de 1 million d'annonces en ligne, ACHETER-LOUER.FR trouve en WEEFLOW un partenaire stratégique lui apportant des solutions digitales innovantes.

La diffusion des annonces de locations et des annonces de ventes commencera au mois de Décembre 2019.

Ce partenariat va permettre à ACHETER-LOUER.FR de créer une nouvelle offre pour les professionnels de l'immobilier associant le portail immobilier ACHETER-LOUER.FR, la Marketplace Facebook et des solutions d'e-marketing.

À propos de WEEFLOW (Groupe HELYS MEDIA)

La société WEEFLOW filiale du groupe HELYS MEDIA, créé en 2012 et dirigé par Laurent Cohen et Jimmy Cohen, spécialisé en solutions digitales destinées aux marchés de l'immobilier et de l'automobile. Le groupe possède entre autres la société VITRILIA DISPLAY leader en solution d'affichage digitale immobilier créé en 2005 et la société WEEFLOW créé en 2015 éditeur de solution Spider VO DMS-CRM et CMS automobile.

En 2018 la société WEEFLOW est devenue intégrateur Marketplace Facebook sur le marché Automobile et vient de valider son homologation sur le marché immobilier.

Contact Groupe HELYS MEDIA : laurent.cohen@vitrilia-display.com

À propos de ACHETER-LOUER.FR (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières de professionnels

Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu'une gamme complète d'applications web-mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest